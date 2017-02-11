أعلن محل الأطفال، المتجر المتكامل لبيع مستلزمات الأطفال بالتجزئة التابع لمجموعة «لاند مارك»، عن طرح تشكيلة أزيائه الجديدة والحديثة لموسم الربيع من هذا العام.

وتوفر هذه المجموعة الأخاذة المستلزمات الموسمية الضرورية التي تحاكي آخر صيحات الموضة ضمن فئات من الملابس الربيعية بألوان نابضة بالحياة ومزيج متنوع من التصاميم العديدة للاختيار من بينها. وتوحي التشكيلة الواسعة بأجواء الموسم الحيوية والدافئة والعفوية، مما يضفي على جميع الأولاد والفتيات إطلالة أزياء الربيع الأنيقة والعصرية.

بالنسبة للفتيات، تتكون التشكيلة لهذا الموسم من طبعات ما يرضي ذوقهن، من ضمن الخيارات العديدة التي تتنوع ما بين الملابس الرياضية والبوهو والرسمية الأنيقة المتاحة ضمن تشكيلة من «الجينز» وأقمشة القطن المختلفة. تتسم به هذه التشكيلة الجديدة من مزيج الألوان المبهجة المتنوعة ما بين الابيض الكريمي والوردي الدافئ والبارد، يجعلها تستحدث منحى جديدا وعصريا يضفي على موسم الربيع إحساسا مفعما بالحيوية والانتعاش. إن هذه الأزياء الأخاذة المكونة من جاكيتات ولادية وفساتين مزخرفة بالورود وقمصان مزينة بكشكشات أنيقة بالإضافة إلى الملابس الرياضية للفتيات الصغيرات، على استعداد اليوم لإحداث تغيير جذري في خزائن ملابس الفتيات الصغيرات من متتبعات آخر صيحات الموضة لهذا الموسم.

وفيما يتعلق بأزياء الأولاد لهذا الموسم فهي مستوحاة من طابع «الفينتج روك» و«كيوبان هيلز» و«كوستال هيو» و«ويكند جيتاوي»، حيث تدور هذه التشكيلة حول إضافة ألوان جذابة متعددة بأساليب عصرية وأنيقة، وبخصوص ملابس الأولاد ذات الطبعات العشوائية التي تتسم بالديناميكية وتتماشى مع اتجاهات الموضة، تشكل الأزياء الرياضية والملابس العملية الاختيار الأكثر إقبالا لموسم الربيع المقبل. وسترتكز فكرة تشكيلة أزياء هذا الموسم حول قمصان البولو والقمصان من غير ياقات والقمصان الملونة والسراويل السميكة المجعدة وبنطلونات الجينز. وستتنوع مجموعة أزياء الأولاد ما بين اللون الأزرق الجذاب والأخضر الزاهي وألوان البني الدافئ والأصفر الفاتح ولمسات من اللون الأرجواني. تعكس التشكيلة الجديدة طابعا من المرح والتسلية خلال الموسم، وسيحظى الأولاد بمتعة اختيار ومطابقة الملابس والألوان التي تروق لهم ليظهروا بأحلى إطلالة عفوية.

من ضمن العلامات التجارية التي ستتوافر في تشكيلة الربيع ما يلي: جونيورز وإليجو وجيجلز ولي كوبر وبوش وسميرفس وماوي أند سنز وماوي وهيلو كيتي وديزني برنسس وباربي، وتتوافر التشكيلة في جميع متاجر سنتربوينت في الكويت.