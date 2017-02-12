إضافة المزيد من الراحة والأناقة إلى غرفكم الخاصة





أطلقت مؤخرا «بوتري بارن للأطفال» و«بوتري بارن PBteen»، التابعة لمجموعة «وليامز سونوما»، تشكيلتهما الجديدة لموسم ربيع 2017 في جميع معارضهما بالكويت.

وقد تعاونت «بوتري بارن للأطفال»، العلامة التجارية الأميركية الشهيرة والمتخصصة في مبيعات الأثاث والمفروشات المنزلية للأطفال، ضمن تشكيلة ربيع 2017 مع مصممة الأزياء الشهيرة والأم مارغريتا ميسوني من أجل ابتكار تصاميم تنبض بالحيوية وروح الطفولة.

وتم استلهام قطع المجموعة من شغف وحب ميسوني للألوان النابضة بالحياة والرسومات والطبعات المرحة والمميزة التي تمنح الأطفال فرصة لإثراء مخيلتهم والابتكار واللعب. سترغب طفلتك الصغيرة في قضاء بعض الوقت في السرير مع غطاء لحاف Margherita Missoni المزين بطبعات الزهور بأسلوب متميز وجميل، خاصة وأنه مصنوع من أجود أنواع القطن الخالص لمنحها الراحة في كل الأوقات. ولإضافة المزيد من الإثارة والحيوية إلى غرفة طفلك، اختاري مقعد Margherita Missoni Daisy المثالي للقراءة أو الاسترخاء، فتصميمه مستوحى من زهرة الأقحوان، كما أنه مصنوع بإتقان.

ويمكنك أيضا تنسيق غرفة نوم طفلك مع مصباح Margherita Missoni على شكل سلحفاة والمصنوع من السيراميك، فهو القطعة المثالية لإضاءة غرف نومه الأطفال بطريقة مبتكرة.

وعندما يحين وقت الاستحمام، امنحي طفلك المزيد من المتعة مع روب الاستحمام Margherita Missoni المصنوع من القطن الخالص ليعطيه أسلوبا مميزا وحماية أفضل. أما تشكيلة الربيع 2017 من «بوتري بارن PBteen» فهي تشجع المراهقين على تغيير وجهة نظرهم بالكامل تجاه غرف نومهم لجعلها مليئة بالمغامرة أكثر من خلال إدخال بعض التعديلات عليها بأسهل طريقة وأقل جهد ممكن. وخير مثال على ذلك، سرير Maison Canopy الذي تم تصميمه للأشخاص المبدعين، حيث يمتاز إطار السرير بخطوطه الأنيقة والجميلة مع بعض الانحناءات والزوايا المقوسة التي تجتمع سويا لتشكيل مظلة مفتوحة فوق السرير، بالإضافة إلى اللون غير اللامع للسرير الذي تم صبغه يدويا وبعناية فائقة بمختلف تدرجات اللون مما يجعله الملاذ الأنسب للشباب ونقطة جذب للأنظار في غرف نومهم الخاصة.

أضف المزيد من الراحة والأناقة إلى غرفتك الخاصة مع غطاء لحاف ووسادة Emily and Meritt Gold Dot والمصممين خصيصا لـ «بوتري بارن للشباب» من قبل اثنين من أشهر مصممي الأزياء، إميلي كورينت وميريت إيليوت.

وتعد سنوات المراهقة بمنزلة الوقت المثالي لتجربة أشياء جديدة وعيش المغامرة، ومفرش السرير الأنيق هذا يجمع بين الكلاسيكية والروح المتمردة للمصممين، كما أنه بإمكانك الآن السفر بأسلوب جديد ومتفرد مع حقيبة Emily and Meritt Floral Carry-On Spinner والمزينة برسومات الزهور، تأتي بمقبض ذهبي أنيق وسحاب لتكون رفيقك المثالي عند السفر.

وجدير بالذكر أن «بوتري بارن للأطفال» و«بوتري بارن PBteen» توفران خدمات من الدرجة الأولى ومجموعة واسعة من المنتجات الراقية والعصرية لمنح الزبائن الراحة والجودة والقيمة الأفضل من خلال التصاميم المبتكرة التي تلقى استحسانا في مختلف أنحاء العالم.

وتقع محلات «بوتري بارن للأطفال» و«بوتري بارن PBteen» في فرست أفنيو-الأفنيوز.