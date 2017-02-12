أعلنت فنادق ماريوت الكويت عن اطلاقها لعروض مميزة بمناسبة عيد الحب والتي تم تصميمها لتقديم تجربة مميزة لا تنسى يوم 14 فبراير في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت، كورت يارد ماريوت الكويت وريزيدانس ان الكويت.

وبهذه المناسبة يدعو فندق جي دبليو ماريوت ضيوفه الكرام للتمتع بمجموعة من الباقات الرائعة التي يقدمها بدءا من بوفيهات يوم عيد الحب الغنية والورود الحمراء المختارة بعناية للسيدات، الى الموسيقى والديكورات المميزة في مطعمه الجديد «كروس رودز».

وتستمر احتفالات يوم الحب في تراس جريل، أفضل مطعم ستيك في الكويت، والذي يقدم وجبة عشاء لا تنسى تتألف من أطباق فاخرة يرافقها جو من الرومانسية مع عزف الجاز في جو دافئ تضيئه الشموع.

أما في فندق كورت يارد ماريوت، فيمكن للضيوف الاستمتاع بعروض رائعة مع بوفيهات عالمية حضرت خصيصا لهذه المناسبة مع أطباق مميزة أعدها طهاة ماريوت الخبراء بعناية فائقة، اضافة الى الموسيقى وورود للسيدات.

كما أعد مطعم «بلندز» بفندق ريزيدانس ان كذلك عشاء مميزا بمناسبة عيد الحب يشمل أطباقا شهية وأجواء ساحرة.

واضافة الى الباقات المميزة السابقة، تقدم فنادق ماريوت بالكويت عروضا لا تقاوم على الغرف، والتي تشمل اقامة باحدى غرف الفنادق الفاخرة، عشاء «عيد الحب» لشخصين وافطار مجاني في اليوم التالي.

وقال مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون بهذه المناسبة: «نحن نسعى باستمرار الى التميز عن باقي الفنادق بالكويت وذلك عن طريق تقديم عروض مميزة وحصرية لضيوفنا الكرام والتي ترضي جميع الأذواق».