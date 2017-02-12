سحر القطع المُعاد ابتكارها من Hublot تحت غطاء من زجاج الصفير الشفاف





على مر السنوات، ساهمت هوبلو في تطوير الرموز الجمالية واللونية والمواد المستعملة، والارتقاء بها إلى مصاف المعايير المتميزة.



وتجسد ساعة Big Bang Unico Magic Sapphire عددا من هذه الرموز، كما يتبين من خلال تسميتها: إنها ساعة مميزة، تضم حركة هوبلو وتحمل سمة تاريخية، وهي مصنوعة من مادة مبتكرة ذات أهمية كبيرة.



وبالاستناد إلى الخبرة والبراعة المكتسبتين في مجال قطع الصفير، تواصل الدار التقدم عبر تحسين المكونات من جهة وتبسيط بنية العلبة من جهة ثانية، الظاهر المخفي أو المخفي الظاهر، لا يقوم مفهوم إلا بوجود نقيضه، وهو ما تؤكده هوبلو من خلال الدمج بين الظاهر والمخفي.

في عام 2016، خطت هوبلو صفحة جديدة في تاريخها من خلال تحقيق سابقة في مجال قطع الصفير الذي جعلته أكثر «انتشارا» عبر تشكيله بما يناسب عددا يتخطى الإصدارات المحدودة للغاية.



وبالاستفادة من هذه البراعة التقنية الفريدة، جرى قطع 500 علبة لساعات Big Bang جديدة من هذه المادة التي تكاد تضاهي بصلابتها الألماس.



إنها لمادة معقدة، وهي الأكثر مقاومة للخدش والأكثر شفافية وصفاء، وقد تم نحتها على شكل علبة ساعات Big Bang الشهيرة.



وفي سعيها الدائم للتميز، جمعت هوبلو كامل الخبرة التي اكتسبتها من موديلي Big Bang Unico Sapphire وBig Bang Unico Sapphire All Black لتطوير هذا الإصدار الجديد، لتجسد مبدأ البساطة.



لعبة المتناقضات: يندمج الظاهر والمخفي في ساعة Big Bang Unico Magic Sapphire التي تبسط المعقد وتحول العادي إلى استثنائي، وتتسم مع ذلك ببديهية طبيعية.



يتميز وسط العلبة وإطارها وظهرها بشفافية تامة بحيث يتجلى التباين بينها وبين الزخرفة وقوام المواد على مستوى القرص الذي يجسد الرموز الجمالية المعروفة لساعة Black Magic، والمتمثلة في قرص هيكلي أسود مع عقرب الثواني الأحمر الشهير، أما الحزام فمصنوع من المطاط الأسود الطبيعي. وتحدد الازدواجية بين الظاهر والمخفي طابع هذه القطعة.



وفيما يتعلق بمقاومة الماء، يمكن استخدام هذا الإصدار للجديد للغوص حتى عمق 50 مترا.



تؤكد هذه القطعة روح هوبلو الرائدة والجريئة، والتي تتجلى في الابتكارات والإنجازات السباقة على مر تاريخها.