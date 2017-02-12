أجواء مفعمة تتجلى عبر باقات الورود الحمراء والعشاء الرومانسي





ســواء كنـت ترغـب بالاستمتاع بإقامة رومانسية أو إمضاء سهرة عشاء حميمية مميزة في ليلة الفالنتاين فما عليك سوى اختيار الاحتفال في فندق سيمفوني ستايل الكويت.



التصميم العصري للفندق بتفاصيله البالغة الأناقة وشهرته الأوسع في الكويت لاتقانه احتضان المناسبات الخاصة يعتبر الخيار الأمثل لترك الانطباع الأجمل لدى من تحب عند الاحتفال بهذه المناسبة بما يوفره من خيارات استثنائية مفعمة بالرومانسية.

أعد الفندق أجنحته لاستقبال مناسباتكم وذكرى الزواج بأرقى الترتيبات وأكثرها جمالا، حيث تتزين الأجنحة بالورود المنثورة في أرجاء المكان والبالونات وكعكة الشوكولاته الفاخرة والعصير الفوار كجزء من التجهيزات الخاصة بعرض الإقامة الرومانسية التي من شأنها إضافة رونق لهذه الاحتفالية الخاصة بالأزواج.

أما للراغبين بقضاء سهرة عشاء رومانسية مميزة مع أحبائهم، فلا توجد طريقة أفضل من عشاء فاخر في مطعم لونا، المطعم المفضل في الكويت للمناسبات الخاصة والاحتفالات الرومانسية حيث يوفر تجربة طعام توسكانية أصيلة مميزة على ضوء الشموع وإطلالة خلابة على مياه الخليج العربي وانعكاسات أضواء مدينة الكويت الرائعة التي تقدم على أنغام الموسيقى الهادئة الحية مع العزف على الكمان.

ولمحبي التنوع والأصناف الغنية الفاخرة وعشاق البوفيهات، يقدم مطعم كوتشينا للضيوف بوفيها خاصا بليلة الفالنتاين ليوفر لهم ولأحبائهم مائدة طعام مميزة سترضيهم حتما.



عروض الترفيه الحية الرائعة والتصاميم الرومانسية والعصير الفوار التي من شأنها أن توفر للمحتفلين لحظات مميزة لا تنسى.