الفضالة: مستمرون في تقديم الخدمات الطبية المتميزة على أيدي طاقم طبي متمرس وكوادر كويتية مميزة





استكمالا للخطوات المستمرة التي يقوم بها في سبيل تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مختلف الأقسام، أكد مستشفى طيبة، الرائد محليا في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، أنه يستعين بأفضل الخبرات الطبية في قسم الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، المتمثلة في الاستشاريين د. أحمد الفضلي ود. عماد الحمر، فضلا عن طاقم طبي مساعد متمرس ومدرب على أعلى مستوى.

وفي هذا الصدد، قال السيد راشد الفضالة نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة: «لقد وضعنا خطة تطوير شاملة تشمل تعزيز الطاقم الطبي الحالي بكوادر طبية كويتية متميزة، في سبيل إحداث طفرة في الخدمات العلاجية التي نقدمها للمراجعين في جميع التخصصات، وهو الامر الذي تمكنا من تحقيقه بشكل كبير خلال الفترة الماضية».

وأضاف أنه مع افتتاح التوسعة الجديدة لعيادة الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، تمكن مستشفى طيبة من تحقيق طفرة تكنولوجية ورعاية طبية غير مسبوقة، ليستقبل مختلف الحالات والمراجعين، وذلك بعد نجاحه في إتمام مشروع التوسعة لقسم الباطنية والجهاز الهضمي والكبد الجديد الذي تم كشف الستار عنه مؤخرا في إطار استراتيجية طبية من أجل تطوير وتحديث الأقسام والعيادات المختلفة في المستشفى.

وأكد ان إدارة المستشفى مستمرة في خطتها التطويرية وتعزيز الخدمات الطبية ليس فقط بهدف تحقيق التميز محليا في القطاع الصحي، بل لتخطي المعايير الدولية في مجال الرعاية الطبية، واستقبال الحالات المعقدة التي كانت تضطر الى السفر خارجا لتلقي العلاج.

واستكمالا للمبادرات العديدة التي أطلقها المستشفى من أجل تعزيز الخدمات الطبية المتكاملة والمميزة، كشف مستشفى طيبة، عن استعانته بالدكتور أحمد الفضلي، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، والحاصل على البورد الكندي لأمراض الباطنية، والبورد الكندي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، ود. عماد الحمر استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والحاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة نيوكاسل ـ المملكة المتحدة عضو البورد الأميركي بالأمراض الباطنية والبورد الكندي بالأمراض الباطنية والبورد الكندي بأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

ويقوم قسم الباطنية والجهاز الهضمي والكبد في حلته الجديدة بتقدم الخدمات الطبية المتنوعة، والتي تشمل علاج أمراض القناة المرارية والبنكرياس، وعلاج فيروسات الكبد الوبائية وأمراض الكبد، وعلاج الأمعاء الدقيقة ومرض القولون العصبي، بالإضافة الى علاج التهاب المريء وارتجاع حامض المريء وفتق الحجاب الحاجز.

كما يقوم فريق عمل عيادة الباطنية بتوفير علاجات قرحة المعدة والاثنا عشري وجرثومة المعدة والتهاب القولون او ما يعرف بمرض كرونز، فضلا عن القيام بمنظار القولون والمعدة وكذلك أخذ العينات من الأورام واستئصال اللحمية من القولون، واستخدام بالونات المعدة بجميع أنواعها للسمنة المفرطة. ويتميز قسم أو عيادة الامراض الباطنية الجديد، بمفهومه الشامل حول أساليب الطب الحديث، بتوفر العناصر المساعدة من أجواء مريحة لنفسية الزائرين من المرضى والمراجعين، حيث تتميز ديكوراته الداخلية بالحداثة وتزينت بالجمال في جميع الارجاء لتضاهي المستشفيات الأوروبية والعالمية.