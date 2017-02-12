استكشاف المفهوم الرائع لإضفاء الطابع الشخصي على ساعة ريفيرسو عن كثب





الأناقة الأنثوية والأسلوب المميز تحت دائرة الضوء في معرض جيجر- لوكولتر للسيدات الذي سيقام في مجمع الصالحية في الكويت.

ومعرض قادم في الكويت مخصص للسيدات، تقوم باستضافته جيجر- لوكولتر وشركة بهبهاني الوكيل الحصري لها في الكويت، ومن المتوقع أن يرتاد هذا المعرض زائرات من نخبة سيدات الكويت الأكثر عصرية والمهتمات بالأناقة والأسلوب المميز.

يقام المعرض في الفترة الواقعة بين 6 و9 فبراير في مجمع الصالحية، وسيتيح هذا الحدث الحصري الفرصة لمشاهدة قطع مذهلة تم اختيارها بعناية ودقة من المجموعات النسائية لساعات جيجر- لوكولتر تتضمن راندي فو وريفيرسو، وسيكون بإمكان ضيفات المعرض استكشاف المفهوم الرائع لإضفاء الطابع الشخصي على ساعة ريفيرسو عن كثب، حيث سيكون هناك مساحة مخصصة لعرض «آتولييه ريفيرسو».

ويوفر اختيار مجمع الصالحية مع الإعداد الاستثنائي منصة مناسبة بامتياز لهذا الحدث، كما يؤكد مصداقية التزام جيجر- لوكولتر المستمر بإطلاق العنان للخيال، وتكريس لمستها الجريئة المفعمة بخبرتها العميقة وبراعتها المتميزة.

سيتم خلال هذا المعرض تسليط الضوء أيضا على ساعة «ريفيرسو كوردونيه دويتو» التي تشكل تعبيرا مفعما بالإثارة والتألق لساعة ريفيرسو الأصلية، مع الحرص على إظهار مينائها بوجهيه العصري الأنيق، والعابر للزمن. كما ستعرض عدة ساعات نسائية من مجموعة راندي فو، تتضمن «راندي فو نايت اند داي ـ الليل والنهار» بالذهب الوردي، و«راندي فو سيليستيال» و«راندي فو مون»، بالإضافة إلى «راندي فو آيفي توربيون» و«راندي فو آيفي مينيت ريبيتر». خلال المعرض أيضا، ستكتشف الضيفات تفاصيل خيارات التخصيص التي تتيحها «آتولييه ريفيرسو»، وذلك من خلال «ريفيرسو كلاسيك ميديوم دويتو» في موديلات «آيفي رد» و«سكارابايب بنك».

مع توافر كل هذه المقومات معا في هيئة عصرية وأسلوب متميز، سيكون هذا المعرض المخصص للسيدات واعدا ومفعما باستكشافات أنيقة للجانب الأنثوي لجيجر- لوكولتر ستبقى راسخة في الذاكرة على الدوام.