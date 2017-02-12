احتفلوا بعيد الحب هذا العام في فندق «مارينا الكويت» مع عروض مصممة خصوصا لإدخال البهجة إلى قلوب أحبائكم في هذا اليوم الخاص، واستكشفوا معنى الرومانسية الحقيقي مع باقة واسعة من الفعاليات التي ستنال إعجاب أحبائكم وتغمرهم بمشاعر الفرح والبهجة.



استمتعوا بالأجواء الفاخرة في الفندق وتذوقوا أشهى المأكولات المخصصة ليوم الحب، مع بوفيه عشاء متميز ضمن أجواء رومانسية وضيافة رائعة في مطعم «Atlantis» الذي يقدم أسعارا خاصة تبلغ 60 دينارا لشخصين.

ولأمسية فاخرة مع من تحبون، صمم الفندق باقة خاصة للحجوزات على الغرف الفندقية تشمل فطور بوفيه في مطعم «Six Palms» وعشاء لشخصين في مطعم «Atlantis» بسعر يبدأ فقط من 159 دينارا للاحتفال بأكثر اللحظات رومانسية خلال العام.

وبهذه المناسبة قال نبيل حمود، مدير عام فندق «مارينا الكويت»: «حرص فريق عمل «مارينا الكويت» على توفير عروض رومانسية فريدة للإقامة والعشاء في عيد الحب بما يضمن تحقيق رضا وسعادة الزوار في هذه المناسبة الخاصة».

دلل نفسك مع من تحب، في عيد الحب هذا العام.