يقدم فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس مختلف العروض المميزة في كافة مرافق الفندق حيث يبدأ بعرض الليلة الرومانسية الحالمة في إحدى غرفه الديلوكس أو أجنحة الفندق الفاخرة المطلة على البحر أو المدينة والتي أعدت خصوصا لتتناسب مع اسمها، إذ يمكن للزوجين الاستمتاع بليلة ساحرة ومترفة حيث يكون بانتظارهما قالب الحلوى الخاص، وردة الفالنتاين المميزة، زجاجة عصير الفاكهة الفوار وتشكيلة الضيافة المنوعة، بالإضافة إلى وجبة عشاء رومانسية على ضوء الشموع في إحدى مطاعم الفندق وفق اختياركم وبوفيه الفطور في اليوم التالي، وميزة المغادرة المتأخرة حتى الساعة السادسة مساء.



وإن كان خياركم هو دعوة من تحب إلى وجبة عشاء رومانسية شاملة لهدية فالنتاين الخاصة والتي أعدت خصوصا لكم لهذه المناسبة المميزة، فقد أعد الفندق أجواء حميمية دافئة في مطعم فليفرز الذي يقدم بوفيه غني ومميز من أشهى الأطباق العالمية والعربية بالإضافة لركن الطبخ الحي.

أما لعشاق المأكولات الكويتية التقليدية فيمكنهم الاستمتاع بألذ الأطباق البحرية الكويتية التقليدية في مطعم الروشنة في جو يأسركم برونق الطراز الحديث حيث أنغام الموسيقى الشرقية الكويتية.



هذا ويقدم مطعم وكافيه تشيت شات تشكيلة من الأطباق العالمية الشهية من خلال قائمة الطعام المعدة خصوصا وأنغام الموسيقى الخافتة.

ناهيكم عن آنكور بيتش في حديقة الشاطئ المحيطة بالفندق حيث الخيم الخاصة المطلة على البحر مع قائمة طعام مميزة، وأيضا نكهات الشيشة المفضلة لديكم.

كما توفر قاعة سكاي لاونج قائمة طعام خاصة بأجواء رومانسية وباطلالة بانورامية على الخليج العربي للاحتفال بعشاء فاخر لشخصين أو أكثر.