ناجيا: رعاية أنشطة جمعية السدرة تجسيد لرسالتنا التنموية في مجال المسؤولية الاجتماعية





قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته للفعالية التي نظمت في جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان، وذلك في اطار تجديد شراكة البنك الاستراتيجية مع الجمعية للسنة الثانية على التوالي.

وقد شارك في هذه الفعالية نخبة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك رئيسة مجلس إدارة جميعة السدرة الشيخة عزة جابر العلي، وحرم السفير الاميركي فيكتوريا سيلفرمان، ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د.أحمد العوضي، كما شارك في الفعالية مجموعة من الناجين من مرض السرطان، الذين استعرضوا دور جمعية السدرة البارز في معركتهم للتغلب على المرض.

وقد افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها الشيخة عزة جابر العلي، أعربت فيها عن عظيم امتنانها لجميع الضيوف على حضورهم ومشاركتهم في إنجاح هذه الفعالية. ومن بعدها ألقى د.أحمد العوضي كلمة شكر فيها جمعية السدرة على جهودها المخلصة ودورها الذي يترك أثرا إيجابيا على نفسية المرضى المصابين بالسرطان، فضلا عن مشاركتها المستمرة في جميع الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع.

من جانبه، أشاد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، نواف ناجيا، بجهود جمعية السدرة برئاسة الشيخة عزة جابر العلي، قائلا: «تأتي رعاية الدولي لأنشطة جمعية السدرة تجسيدا لرسالتنا التنموية البارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وجهودنا المتواصلة لرعاية الحملات الصحية المجتمعية ودعم مختلف مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى تعزيز صحة جميع أفراد المجتمع».

وأضاف ناجيا أنه وفي إطار شراكة الدولي الاستراتيجية مع السدرة، يسعى البنك لدعم أهداف الجمعية الرامية إلى توفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمرضى وعائلاتهم، فضلا عن رسالتها الهادفة إلى خلق بيئة إيجابية للمرضى ومساعدتهم على التأقلم مع حالتهم الصحية والآثار الجانبية للمرض، وبالتالي تعزيز استجابتهم للعلاج.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي يؤمن بأن تطور وتقدم المجتمعات الحديثة يعتمد بشكل أساسي على صحة وسلامة أفرادها. ومن هذا المنطلق، يحرص الدولي على رعاية الحملات التوعوية الصحية وخاصة المرتبطة بمرض السرطان، باعتبار أن التوعية هي العامل الرئيسي لمواجهة السرطان، كما أنها تلعب دورا كبيرا في زيادة فرص الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

وبنك الكويت الدولي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت، وتأسس عام 1973 حيث عرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007.

واليوم، يمارس الدولي عملياته من خلال شبكة فروع تتألف من 28 فرعا منتشرا في جميع أرجاء الكويت. كما يقدم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وانسجاما مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك الدولي برنامجا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.

في عام 2015، أطلق الدولي خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها، وتركز استراتيجية الدولي على وضع البنك في مقدمة القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح «البنك الإسلامي المفضل» في السوق الكويتي.