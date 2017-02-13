تختتم مساء اليوم الاثنين فعاليات وانشطة معرض الاستقلال الـ 56 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 6 بمشاركة فاعلة وبحضور عدد من مؤسسات القطاع الحكومي وسط نجاح باهر واقبال جماهيري فاق التوقعات بما يوفره من أجواء احتفالية وطنية وأسرية مميزة.

ويشارك في المعرض الذي تشرف بافتتاحه رسميا محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وسط حضور رسمي وديبلوماسي يوم الخميس الماضي 22 جهة رسمية تمثل عددا من مؤسسات القطاع الحكومي في الكويت بين راع ومشارك، حيث يعد هذا المعرض من أكبر المعارض الوطنية التي تشهدها الكويت والتي تأتي ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية الغالية.

كما أن احتفالات هذا العام تتمتع بصبغة خاصة، حيث تأتي تزامنا مع احتفالات الكويت بالذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني» مسند الإمارة ومقاليد الحكم لتتواصل مسيرة العطاء ولتتوج هذا العام باختيار الكويت «عاصمة للشباب العربي 2017».

جدير بالذكر ان «معرض الاستقلال 56» يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة للزوار وسط أجواء احتفالية، حيث تحظى فعالياته بتغطية اعلامية في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية محلية وعربية وعالمية بالإضافة الى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وكانت 11 جهة حكومية اكدت رعايتها لهذا المعرض، حيث حظيت وزارة الخارجية ومكتب الانماء الاجتماعي بالرعاية البلاتينية، بينما نال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرياضة شرف الرعاية الماسية، أما الرعاية الذهبية فكانت من نصيب وزارة الاعلام، في حين كانت الرعاية الفضية من نصيب كل من الرئاسة العامة للحرس الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، اضافة الى مشاركة جمع من الجهات الممثلة للقطاع الحكومي والتي جاءت جميعها لاستعراض مسيرة إنجازاتها ومراحل تطور خدماتها في سبيل توفير أفضل خدمة للوطن والمواطنين وكل من يعيش على ارض الكويت الطيبة.



ويدعو معرض الكويت الدولي الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاطلاع على ما توفره هذه المؤسسات والجهات الحكومية من خدمات لجمهور المواطنين والمقيمين ضمن أجواء وطنية وعائلية مميزة، حيث يستقبل المعرض زواره بالصالة 6 على فترتين، صباحية من الساعة 10 صباحا الى الساعة 1:30 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 5 عصرا الى الساعة 9:30 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 5:00 إلى 10:00 مساء.