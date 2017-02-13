أمين: نحرص على توفير جميع التسهيلات والخدمات لضمان سهولة أداء المناسك





في إطار برنامجه الاجتماعي المتميز، نظم البنك الأهلي المتحد رحلة لأداء مناسك العمرة إلى بيت الله الحرام شارك فيها عدد كبير من موظفي البنك وعائلاتهم، في إطار المبادرات والنشاطات الاجتماعية التي يحرص البنك على تنظيمها لموظفيه بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة، وأجواء الود والألفة بينهم.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين في بيان صحافي: يأتي تنظيم رحلة أداء مناسك العمرة بتكاليف مدعمة انطلاقا من حرص البنك على دعم الجوانب الاجتماعية والدينية لدى كافة الموظفين والاهتمام بهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يخلق بيئة عمل ايجابية ويرفع معنويات الموظفين.

وأضاف أمين: منذ البداية حرصنا على توفير كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها ضمان سهولة أداء المناسك والإقامة المريحة للمشاركين ومرافقيهم، كما قام البنك بتنظيم ندوة دينية في البنك قبيل تأدية مناسك العمرة تناولت شرح صفة العمرة وأحكامها وكيفية أداء المناسك، وفضل وثواب أداء العمرة، وعرض الفوائد المستفادة من هذه الرحلة الإيمانية، بالإضافة إلى حرص البنك على توفير زيارات لعدد من المعالم والأماكن المقدسة في مكة المكرمة بعد الانتهاء من مناسك العمرة.

وتوجه بالتهنئة للموظفين المعتمرين ووعدهم بالمزيد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها رفع روحهم المعنوية.

ومن جهتهم توجه المشاركون في رحلة العمرة بالشكر لإدارة البنك الأهلي المتحد، وأشادوا بدور البنك في خدمة الموظفين وأسرهم في جميع المجالات، كما أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم المميز للرحلة، وهو ما زاد من إقبالهم على المشاركة، وخاصة في ظل النجاح الذي شهدته رحلة العمرة التي نظمها البنك في العام الماضي.