حشد كبير من العملاء والأطفال استمتعوا بالعديد من الفقرات المتنوعة





نظم مركز سلطان مؤخرا فعالية مليئة بالحماس للأطفال من كل الأعمار تحت شعار «التقي الشخصيات الكرتونية المحببة إليك»، وقد عقدت الفعالية في فرع مركز سلطان الكائن بالسالمية بحضور حشد كبير من العملاء والأطفال الذين استمتعوا بالمناسبة التي حفلت بالكثير من المرح والنشاطات.

وقد تضمن الحدث عرضا كاملا لشخصيات ميكي وميني، دونالد داك، بياض الثلج، وسندريللا، هذا وقد أمضت العائلات وقتا مرحا بالمشاركة في عدد من النشاطات المرحة من ضمنها الرسم على الوجه، الأعمال الحرفية والفنون بالإضافة الى المسابقات التي أسفرت عن عدد من الجوائز النوعية، كما تمكن الأطفال أيضا من التقاط صور الى جانب الشخصيات الكرتونية المحببة اليهم.

إلى ذلك، تحولت عملية التسوق خلال الفعالية الى متعة حقيقية للعملاء وأطفالهم الذين استمتعوا برؤية ميكي وميني ودونالد داك وسندريللا يرافقونهم في رحلة التسوق والتقاط الصور معهم ما أحال الحدث الى مناسبة للذكرى والمرح.

وفي معرض تعليقها على الفعالية، قالت مديرة التسويق في مركز سلطان ليزا الغريب: ان هذه الفعالية تندرج تحت التزام مركز سلطان بتزويد العملاء بأجواء تسوق لا تضاهى، ونحن ملتزمون أيضا بتزويد العملاء باستمرار بفعاليات وعروض خاصة وتأمين أجواء تسوق ممتعة لهم، مؤكدة أن رزنامة الفعاليات من مركز سلطان لهذا العام حافلة بالمفاجآت.

وتعد شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك. واحدة من مجموعات الشركات الإقليمية الكبرى المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بحجم إيرادات يفوق مليار دولار أميركي سنويا، وتنشط شركات المجموعة في قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والتوزيع والعقارات والاتصالات والخدمات الأمنية، ومن خلال الالتزام بالقيم الأساسية التي تتمثل في خلق بيئة منفتحة ذات ثقافة متنوعة والتركيز على الاحترام والتميز في الخدمة، أصبحت شركة مركز سلطان أكبر متجر مستقل للتجزئة ومورد لمواد البقالة والمنتجات الغذائية الطازجة والسلع العامة في الكويت.