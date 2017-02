تستقبل روائع جنيف للساعات عيد الحب، لتشارككم الفرحة بالعيد مع أجمل التشكيلات والعروض المميزة عند شرائك بقيمة 100 دينار أو اكثر تحصل على هدية قيمة من الماركة العالمية JUST CAVALLI، حيث ان مجموعة الساعات من JUST CAVALLI تحيد عن الاتجاهات المتكررة وتتجه نحو الأفكار والتصاميم الفريدة والحصرية، كما ان روائع جنيف الرائدة للساعات تلبي النداء وتختصر الأناقة في تبنيها لأرقى الماركات العالمية، وأبرزها JUST CAVALLI التي لم تلبث أن تبوأت مكانة بارزة في عالم الموضة بتصاميم لا تشوبها شائبة.

كوني متألقة دائما مع أجمل وأحدث التشكيلات لدي أفرع روائع جنيف للساعات JUST CAVALLI حيث انها نبض الأناقة لكل امرأة عصرية باحثة ومهتمة بأناقتها دائما وأيقونة الرقى في فن الصناعة السويسرية ممتزجة مع الفن الفكر الإيطالي المتميز دائما بكل ما هو جديد وأنيق لتكوني دائما عزيزتي على خطى المشاهير والعاشقات لتزين المستمر بكل ما هو حديث وقيم.

والجدير بالذكر أن JUST CAVALLI تتميز بالتصاميم فريدة اتسمت بجرأة الأفكار وجموح الخيال، تجسد الذوق الإيطالي الرفيع حيث الأناقة، والإغواء، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة، تقدم JUST CAVALLI موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية.

ولأول مرة في الكويت تنفرد روائع جنيف للساعات بتقديم أرقى التشكيلات JUST CAVALLI النسائية والرجالية بفروعها، حيث تقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والإكسسوارات لتكون الرائدة في توفير كل ما يحبذه الفؤاد.

وأيضا من العروض المميزة التي قدمتها روائع جنيف للساعات عند شرائك اي ساعة منSAINT HONORE ألماسية تحصل على طقم هدية قيم عبارة عن ساعة وقلم وبزمة.

كوني عزيزتي متألقة مع ارتدائك الاصدار الاكثر روعة وأناقة من ساعات SAINT HONORE العالمية التي تبعث عن الحياة المطرفة والرفاهية التي تنعش حياتك سيدتي مع التشكيلة التي تضيف لك أناقة بلا حدود وبلا قيود، فهي انطلاقة جديدة من ساعات SAINT HONORE وتشكيلة متنوعة لكل من يعشق امتلاك ساعات تحتل مصدر الفخامة والتميز في صناعة الساعات المعروفة بالنمط الفرنسي الأخاذ الفريد. إن تشكيلة ساعات SAINT HONORE لا تنسى من الموديلات الرائعة والاكسسوارات المذهلة المصنعة خصوصا لعالية القوم من السيدات ورجال المجتمع أيضا، سوف تلبي ساعات SAINT HONORE احتياجات كل من يفضلون الساعات الفاخرة وهواة الساعات الذين يميلون إلى التميز عن الآخرين أو إبراز شخصيتهم.

تتميز SAINT HONORE بتصاميم تنبض بروح العصر ترضي شتى الأذواق والأعمار وتجسد الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، كما ان تشكيلات SAINT HONORE تعد من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حسا من الأنوثة والرقة.

إن أناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فأنت ليست بأقل منهم بشيء لتقتني أجمل الساعات والمصنعة بدقة متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد أنيق مميز مناسب لكي عزيزتي، سواء كان من الاكسسوارات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتني إلا كل ما هو مصنع بفن وعناية شديدة.

تعد SAINT HONORE مزيجا من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة بالإضافة إلى ألوانها مشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز بالرقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك.

الجدير بالذكر ان الماركة العالمية متوافرة لدى جميع متاجر جنيف للساعات وخاصة فرع الكويت ماجيك 22215806 وفرع المغاتير 22215811 وفرع العربيد بلازا 22215810 وفرع المنار 22215814.