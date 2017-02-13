مركز طبي متخصص في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر





«ذي بيرل كلينك»، جوهرة في قلب الكويت، ترحب بكم في مركزها الطبي المتخصص لعلاج الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بتقنياته الحديثة وأساليبه المتطورة، يعمل ذي بيرل كلينك على إرضاء العملاء في كل ما يخص العناية بالبشرة وعلاج الأمراض الجلدية والتجميل، يشرف على جميع العلاجات فريق طبي محترف يتكون من أطباء متخصصين في الأمراض الجلدية والتناسلية وكذلك فنيون مهرة للعلاج بالليزر بقيادة الاستشارية د. لليجينا مادونيكا وهي مصنفة من أفضل أطباء الجلدية والتناسلية في أوروبا ورئيسة قسم الجلدية في جامعة بلغراد.

توفر العيادة في مجمع البيرق مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية بما فيها أحدث الأجهزة والمعدات لعلاج الأمراض الجلدية بالليزر، وتتميز بخدمة إزالة الشعر بالليزر وعلاج الدوالي بالليزر بالإضافة إلى علاج المسامات الواسعة والندبات باستخدام تقنية الراديو فريكونسي، وتقدم علاجات خاصة بجمال الوجه والجسم تعيد النضارة إلى طلة عملائه الباحثين عن الجمال، ومن هذه العلاجات، إعادة النضارة للبشرة باستخدام تقنية البلازما الغنية بالصفائح الدموية للقضاء على الشيخوخة، وكذلك معالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الوجه باستخدام البوتكس، بالإضافة إلى الفيلرز، شد الجلد، تنحيف الجسم، الميزوثيرابي، صنفرة الجلد الدقيقة والمزيد من العلاجات الحديثة والمميزة.

انطلاقا من شعار «جمال يفوق الخيال»، يقدم لك مركز ذي بيرل تجربة فريدة من نوعها حيث الديكور الأنيق والأجواء الهادئة والتي تفوق التوقعات وتساعدك على الاسترخاء من وقت دخول المركز والجلوس في قاعة الانتظار وحتى الانتهاء من العلاج.

وخلال حفل الافتتاح الرسمي قال الرئيس التنفيذي للمركز وليد أبو زيد: لدينا مجموعة من أحدث التقنيات والأساليب المتطورة في مجال التجميل، ويتكون مركز «ذي بيرل» من غرف ليزر مجهزة بأحدث الأجهزة والتي أثبتت كفاءتها، وغرف تجميل الجسم المزودة بأحدث جهاز لتنحيف الجسم وغرف تجميل الوجه المزودة بأحدث معدات التجميل، وغرف الفحص الحديثة بالإضافة إلى مناطق الانتظار المريحة والمزودة بأجواء المنتجعات الصحية».

وأضاف: «نحرص في ذي بيرل كلينك على تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة والراحة لعملائنا، فمن لحظة الوصول إلى العيادة ستستشعر ذلك بنفسك، فكل عميل مميز لدينا وعلينا الاعتناء به لنجعل من زيارته لمركز ذي بيرل كلينك تجربة رائعة يشعر خلالها بالخدمة المميزة التي يقدمها فريق عملنا بحرفية عالية».