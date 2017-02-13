هنالك من يبوح بحبه مع الورد وهنالك من يبوح به مع القلوب، لاسيما أن شكل القلب قد غدا رمزا عالميا للحب، وقد افتتنت كارولين شوفوليه بهذا الرمز فجعلت منه أحد الرموز الأساسية لدار شوبارد، ليتجلى في روائع إبداعات الدار من المجوهرات الراقية التي تميزت بنقائها وجمالها الاستثنائي.

واختارت دار شوبارد السويسرية لكل تصميم من هذه التصاميم أحجارا كريمة فائقة الجمال، وقد انتقت لهذا التصميم قلبا مذهلا من الألماس بوزن 10 قراريط ولون أصفر يشع حيوية وإشراقا، تألق هذا القلب الماسي على الخاتم ذي التصميم الجريء وأحاطت به أحجار الألماس الأصفر ذات القطع الدائري والبيضاوي المستدق الطرفين قطع ماركيز، خرجت من ورشات دار شوبارد في جنيف إبداعات من المجوهرات الراقية، صاغها أبرع الحرفيين تحت إشراف الرئيس الشريك للدار، كارولين شوفوليه، فجمعوا فيها خلاصة مواهبهم ومهاراتهم ليصوغوا هذه تحفا فنية أصيلة باستخدام التقنيات التقليدية والتكنولوجيا الحديثة المتطورة.