أجرى تطويرات في الديكورات وأضاف أطباقاً خاصة تلبي أذواق محبي الطعام الياباني





بحضور السفير الياباني لدى الكويت تكاشي اشيكي وكبار الحضور وممثلي الصحافة الكويتية، أطلق «وسابي»، المطعم الياباني العريق، حلة وقائمة طعام جديدتين كلتاهما مستوحتان من التقاليد اليابانية الاصيلة، ويأتي هذا الاطلاق الجديد عقب اجراء المطعم لأعمال تطوير في الديكور وابتكار قائمة طعام جديدة ومميزة تتضمن الاطباق القديمة التي يختص بها وسابي، بالإضافة الى تقديم بعض الاطباق الخاصة التي تلبي أذواق محبي الطعام الياباني.

وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع المطاعم بشركة «جوود فوود» محمد نصار: انه لمن دواعي الفخر والسرور اننا استضفنا سفير اليابان تاكاشي اشيكي والوفد المرافق من الاعلام بمشاركتنا اعادة افتتاح مطعم وسابي الياباني العريق بحلته الجديدة، ونحن واثقون من أن وسابي سيحتفظ بمكانته كالاختيار الأول والأفضل لعشاق ومتذوقي الطعام الياباني.

فعند زيارتك لاحد فروعنا في كل من البدع أو المهبولة، فان مطعم وسابي الذي ينتمي الى شركة جود فود هو بالتأكيد الوجهة الأفضل لتناول الطعام الياباني عالي الجودة، اضف الى ذلك، فان اسم المطعم مستوحى من «وسابي»، النبتة الصحية ذات الجذور الخضراء السميكة التي تشكل أحد المكونات الرئيسية في الطعام الياباني ويتميز الديكور الداخلي لوسابي بإضفائه الجو الودود المريح بأسلوب راق ومتميز. وتلقي الأضواء الناعمة بظلالها لتعكس جوا فريدا من نوعه.

وعند زيارتك للمطعم، سيعتريك شعور بالارتياح من الاستقبال الدافئ من قبل الفريق العامل فيه، لتبدأ التجربة بتذوق الشاي الأخضر العطري الذي من شأنه أن يعزز القابلية على تذوق الأطباق الشهية، وتقدم قائمة الطعام من وسابي خيارات غنية وكثيرة بداية من الحساء والمقبلات اللذيذة هذا بالإضافة الى مجموعة متنوعة من السوشي التي لا شك من أنها سوف تناسب أذواق العملاء المتنوعة. وتتضمن قائمة الطعام مجموعة من الاطباق التي ابتكرت خصيصا لـ«وسابي» من قبل الشيف مع لمساته العصرية وفيها اطباق من اللحوم الدجاج ثمار البحر والخضار وكلها تتميز بانها طازجة وتقدم بحرفية عالية وفق اسلوب ياباني لاغناء حاسة التذوق لديك.

ومنذ تأسيس وسابي في سوق الكويت، استطاع أن يحتفظ بمكانته بوصفه المطعم الياباني الرائد الأول في السوق، ويعمل بجهد لكي يبقى في الصدارة، حيث يقوم دائما بتطوير عملياته وفق فلسفة تعتمد على معايير العراقة والأصالة والريادة ليكون الخيار الأفضل للعملاء، لقد استطاع وسابي أن يؤسس لمقاييس الامتياز وهذه العوامل مجتمعة تسهم في جعل تجربة الزوار في وسابي الى ذكرى لا تنسى.