الصبيح: نثمّن دور «بيتك» في تأهيل وتطوير العمالة الوطنية

مندني: الجوائز تؤكد تميز البنك في استقطاب الشباب الكويتي وتطوير العنصر البشري





ثمنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح دور بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تأهيل وتطوير العمالة الوطنية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتميزة لبرامج التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي، مشيرة الى ان ذلك ينسجم مع سياسة الدولة في غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي، مؤكدة ان رأس المال البشري هو العنصر الأهم في منظومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص.



جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر التعلم المؤسسي الذي نظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار «التدريب الفعال في القطاع الخاص.. أداة للتوظيف والترقي الوظيفي»، بالإضافة الى الحفل السنوي للإعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز لسنة 2016، وذلك بالإنابة عن راعي المؤتمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة لمجموعة «بيتك» وليد مندني على هامش تسلمه جائزتي التميز 2016 وهما «الشركة الأكثر تعيينا للباحثين عن عمل» و«جائزة التميز التدريبي للشركة ذات الاستقرار الوظيفي»، ان الجائزتين تؤكدان تميز «بيتك» في استقطاب وتأهيل وتطوير الشباب الكويتي والعنصر البشري الذي يعد من أهم أصول «بيتك»، مشيرا الى ان ذلك نابع من مسؤولية وطنية وحرص على المساهمة في دعم العمالة الوطنية وصقل مهاراتها لتتبوأ مناصب قيادية وتضطلع بأدوار حيوية مهمة من شأنها ان تدفع عجلة التنمية وتمضي قدما بالتطوير بشتى مجالاته.



وأضاف مندني ان «بيتك» نموذج للقطاع الخاص وملاذ للباحثين عن فرص وظيفية لما له من دور كبير في التدريب والتأهيل وفق سلم وظيفي واضح ومتوافق مع اعلى المعايير العالمية للموارد البشرية، ناهيك عن تميزه بالبرامج التدريبية وورشات العمل التي يتم اعدادها حسب الاحتياج التدريبي لكل موظف بما يساهم في رفع الانتاجية وتحسين بيئة العمل وتطوير الاداء وسياسات واجراءات العمل.



وأعرب عن سعادته لتقدير «بيتك» وجهوده في صقل وتطوير وتنمية القدرات البشرية وإطلاق طاقات العمل والإبداع لدى الشباب، مؤكدا مواصلة البنك انتهاج معايير التميز في إدارة الجودة الشاملة المتضمنة الاستثمار في العنصر البشري وتوفير كل الأدوات اللازمة بما يساهم في تحقيق نمو في جميع مؤشرات البنك الربحية وغير الربحية، موضحا ان دعم وتطوير العمالة الوطنية بمؤسسات القطاع الخاص يعزز التنافسية في سوق العمل، وبالتالي يمهد لمزيد من الإبداع وزيادة في الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد وعملية التنمية وهو دور رئيسي لـ «بيتك» في دعم الاقتصاد الوطني.



وأعرب مندني عن شكره لمنظمي المؤتمر والمشاركين والحضور، مبينا اهمية تسليط الضوء على أمور أساسية تتجلى في إبراز دور المؤسسات الداعمة للتنمية البشرية وتحفيزها لمزيد من العطاء وتحمل المسؤولية في استقطاب وتأهيل العمالة الوطنية للنهوض بالدولة والمجتمع.