تتألف مجموعة الملابس الخاصة بالرجل أو بالمرأة من قطع أساسية وألوان رئيسية، ويمكن القول ان ساعة Classic Fusion Bracelet Blue تندرج في الفئتين، أولا من خلال بساطة شكلها الكلاسيكي وأناقتها، أي العلبة والسوار المصنوعين من التيتانيوم أو من ذهب King Gold، وثانيا من خلال التدرجات التي تتخذها، حيث ان الأزرق هو اللون الأهم في عالم الموضة الرجالية والنسائية معا.

ستنضم خمس ساعات جديدة إلى مجموعة Classic Fusion، وتتسم ساعة Classic Fusion Bracelet Blue بأناقة مؤكدة وهي مناسبة لجميع الظروف، كما يمكن أن تلائم الاطلالة غير الرسمية والأكثر أناقة على حد سواء، أما من حيث القطر فهي متوافرة بخمسة موديلات وفي أربعة أحجام مختلفة: 33 مم، 38 مم، 42 مم و45 مم، بالإضافة إلى طريقتين لعرض الوقت.

ويسهل ارتداء هذه الساعة، وهي تتلاءم مع جميع الإطلالات وتناسب الأزياء النسائية كما الرجالية. ومن العلبة إلى السوار، تعكس هذه الساعة التدرجات الخاصة بالذهب الأحمر King Gold وانعكاسات التيتانيوم المعدنية.

الجدير بالذكر أن التيتانيوم المستخدم من الدرجة 5 ويحافظ على خفته الفائقة وخاصية مقاومة المغناطيسية، إلى جانب مقاومته الممتازة للتآكل وتوفيره صلابة أكبر وصقلا أجود، وفي الموديلات ذات قطر 33 مم و38 مم و42 مم، تتحرك على قرص Classic Fusion Bracelet Blue ثلاث عقارب، كما يظهر التاريخ في نافذة عند مؤشر الساعة 3، أما في الموديل البالغ قطره 45 مم، فثمة اصداران من ساعة Classic Fusion Bracelet Blue، إما كرونوغراف مع نافذة للتاريخ عند مؤشر الساعة 6، أو 3 عقارب مع نافذة لعرض التاريخ.