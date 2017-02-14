الشركة رعت الرحلة ضمن إستراتيجيتها تجاه القطاع البيئي

استقبلت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت أبطال رحلة Kayak 4 Kuwait البحرية التوعوية، والتي دامت 90 يوما بهدف نشر التوعية الإيجابية حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للبيئة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها قامت بالمشاركة في استقبال أعضاء الفريق بشار الهنيدي ومنصور الصفران خلال الحفل الذي أقيم في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد جابر العلي ومجموعة من ممثلي الداعمين والرعاة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذه الرحلة التوعوية جاءت في إطار استراتيجيتها تجاه قطاع البيئة، والتي ترتكز على سلسلة من المبادرات التي تخدم مجالات البيئة المختلفة وبالأخص البحرية منها باعتبارها قضية في غاية الأهمية في حياة الجميع، حيث ان رسالتها الاجتماعية تسعى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الإدراك بأهمية الوعي البيئي في المجتمع.

وبينت زين أن خط سير الرحلة التي قادها كل من الرحالة الكويتي بشار الهنيدي ومنصور الصفران انطلقت من الكويت عبورا بدول الخليج المختلفة وباتجاه وجهتها النهائية إلى عمان، وذلك على مدار 90 يوما بمسافة 2000 كيلومتر عن طريق رياضة التجديف Kayak التي تعتبر صديقة للبيئة بالكامل، وهو الذي يعتبر إنجازا جديدا وغير مسبوق أقيم للمرة الأولى بهدف رفع مستوى الوعي البيئي في دول الخليج العربي.

وفي إطار جهودها البيئية، قامت «زين» بإهداء فريق الغوص الكويتي قاربا مجهزا بكامل المعدات الأساسية، وقام الفريق باستخدامه لإنجاز 800 عملية بحرية بيئية على مدى السنوات السابقة تضمنت انتشال سفن وقوارب غارقة ورفع شباك صيد مهملة وإنجاز مشروع صيانة المرابط البحرية، هذا بالإضافة لإنجاز مشاريع مراقبة ورصد الشعاب المرجانية ورفع المخلفات الضارة بالبيئة البحرية وتنظيف السواحل والجزر وتوثيق البيئة البحرية وغيرها.

وأكدت الشركة حرصها بالمشاركة في الفعاليات والحملات المختلفة التي تعنى بالمجالات والمبادرات البيئية، منها رعايتها الماسية لحملة «تسوى نحميها» التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة، والتي هدفت بشكل أساسي إلى الحفاظ على البيئة والتعريف بقانون البيئة الجديد وتوعية المجتمع حول أهم الفقرات التي نص عليها.