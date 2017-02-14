أطلق مطعم ومقهى البستان وجبات وعروض خاصة بأسعار مميزة لخدمة التوصيل بمناسبة شهر الأعياد الوطنية فبراير بالإضافة الى قائمة التوصيل التي تضم اكثر من 80 صنفا متنوعا من الميزة الحارة والباردة ومشويات اللحم والدجاج والمأكولات البحرية والأطباق اليومية والمشروبات وأطباق الحلو جميعها تستحق التجربة.

وجبات وعروض خاصة بأسعار خاصة لخدمة التوصيل بمناسبة الأعياد الوطنية من مطعم ومقهى البستان.

ويضم العرض وجبة مشويات عائلية لأربعة أشخاص تتكون من 3 كباب لحم، 3 كباب دجاج، 2 شيش طاووق، 2 تكا لحم، 2 عرايس، بطاطا مقلية، بالإضافة الى تشكيلة واسعة من الميزة الباردة من ورق العنب والتبولة والحمص والمتبل، بابا غنوج، والكبيس، وجاط الميزة الحارة الذي يجمع ألذ مذاقات الميزة اللبنانية من الكبة ورقائق الجبن والسمبوسك والبطاطا الحرة والكبدة بدبس الرمان وجوانح الدجاج والنقانق بالإضافة الى الثوم والبيبسي و4 من أطباق الحلو أرز بالحليب المميز لتجتمع العائلية على ألذ مائدة لبنانية فقط بـ 18 دينارا.

كما قدم البستان وجبة مشويات لشخصين مكونة من 4 كباب لحم و2 شيش طاووق وتشكيلة من الميزة الباردة والحارة تضم الحمص والتبولة والبابا غنوج والبطاطا الحرة والثوم والكبيس والبيبسي فقط بـ 6.500 دنانير. تنوع قائمة الطعام والخدمة المميزة والاجواء اللبنانية والاطلالة البحرية هي ما تميز مطعم ومقهى البستان.

ويجدر بالذكر أن ما يميز قائمة طعام مطعم ومقهى البستان الذي يقدم أشهى الأطباق اللبنانية على أجمل اطلالة بحرية من الإفطار حتى العشاء في أجواء لبنانية ساحرة، حيث تتميز قائمته، أنها تضم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية واللبنانية التقليدية لتلبي جميع الأذواق، فهي تقدم تشكيلة مميزة لوجبة الإفطار تضم أنواع البيض، والفتة، والحلوم المشوي، المناقيش والمعجنات وتشكيلة المقبلات والمشروبات، كما تقدم للغداء والعشاء قائمة مميزة تجمع المشويات من الدجاج واللحوم الحلال، والمأكولات البحرية أهمها أسماك السالمون والهامور الطازجة، وأنواع الروبيان، بالإضافة إلى الأطباق اللبنانية التقليدية والأطباق المبتكرة من الكباب باللبن والطاووق التندوري والحمص بالشمندر وغيرها، كما أنها تضم تشكيلة واسعة من الأطباق التي أخذت شهرة عالمية، ومنها أنواع الباستا واللازانيا والستيك، والحلويات الغربية والكوكتيلات ومنها التربو والميامي والقشطة اكزوتيك.

ونذكر أن مطعم ومقهى البستان الواقع على الخليج العربي - مقابل منتزه الشعب، بجانب مجمع أحواض السباحة - يملك أكبر إطلالة بحرية جعلت منه وجها يقصدها الزبائن بشكل دائم، بالإضافة الى الخدمة المميزة التي يقدمها البستان في أجواء لبنانية ساحرة، كما يعتزم البستان خلق أجواء خاصة ومميزة لزبائنه ضمن مجموعة من المفاجآت التي يفصح عنها قريبا.