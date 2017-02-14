في حفل اقيم في فندق موفنبيك ستي ستار جدة، اجتمعت إدارات فنادق موفنبيك في المنطقة الغربية، وذلك احتفالا بالنجاح الذي حققه المستوى الأول في العامين المنصرمين لبرنامج «الفندقي المحترف» بعد انضمام الدفعة الأخيرة من الخريجين ليصبح اجمالي الخريجين 330 خريجا من الشباب والفتيات.

ويتمحور الهدف الرئيسي من البرنامج حول تطوير مهارات الكوادر الوطنية والاستثمار فيهم نحو مستقبل فندقي احترافي.

وبحضور كل من مديري الفنادق، وادارة التطوير والتدريب في فنادق الموفنبيك حول العالم وبحضور ممثلي مكاتب العمل في جدة ومكة، وممثلي صندوق الموارد البشرية هدف، تم تكريم خريجي الدفعة الثالثة بفخر واعتزاز، حيث أعرب بيتر ميتشيل مدير ادارة التطوير والتدريب في شركة موفنبيك، عن أن الشركة اليوم فخورة بكون موظفيها من الكوادر الوطنية قد اثبتوا جديتهم ورغبتهم في التعلم وتطوير الذات، وفي حال سيرهم على خطى ثابتة من الإصرار ستفخر الشركة برؤيتهم قادة المستقبل، حيث تؤمن شركة موفنبيك حول العالم بأهمية تمكين الكوادر الوطنية لنيل أعلى المناصب.

كما عبر عادل عرفان المدير العام لفندق موفنبيك برج هاجر مكة أحد أهم وأكبر فنادق الموفنبيك حول العالم عن فخره بالمستوى العالي الذي حققه موظفو الفندق من الشباب والفتيات الشغوفين بخدمة ضيوف الرحمن، مبديا اهتمام الفندق بتطوير السواعد الوطنية واعطائهم الفرصة للمساهمة في نمو قطاع الضيافة لمواكبة التطور الذي تشهده مكة المكرمة على ضوء رؤية 2030 والسعي نحو زيادة أعداد المعتمرين والحجاج على مدار العام إلى 30 مليونا.

وبعد النجاح الذي حققه المستوى الأول من البرنامج، تم تدشين المستوى الثاني من «الفندقي المحترف+» والمعروف بـ«PHP+»، والذي يعتبر المحور التطبيقي للبرنامج ويعنى بصقل مهارات الكوادر الوطنية لتأهيلها للمستوى الوظيفي الأعلى من مشرفين أو مديري أقسام.