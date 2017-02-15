تعريف الطلبة بأساسيات العمل المصرفي

ضمن إطار برنامج البنك المجتمعي واهتمامه بالجيل الصاعد من الطلبة، قام فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة أكاديمية الإبداع الأميركية للبنين، وذلك بمناسبة حلول موسم العودة إلى المدارس.

وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، فهد السرحان: «بأن هذه الزيارة جاءت بهدف تهنئة الطلبة بالفصل الدراسي الثاني. كما انها قدمت لنا الفرصة للتفاعل بشكل مباشر مع أبنائنا الطلبة وتشجيعهم على الاجتهاد في المذاكرة والاستزادة من العلم، كونه الضمان الأكبر لصناعة مستقبل زاهر للكويت وتقدمها».

كما أشار السرحان إلى أنه تم تعريف الطلبة بأساسيات العمل المصرفي بشكل عام وسبل التوفير والادخار، وقد قام موظفو البنك في ختام الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الطلبة، متمنين لهم فصلا دراسيا زاخرا بالنجاح ومستقبلا زاهرا ملؤه التوفيق والسداد.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص على الاهتمام بشريحة الطلبة باعتبارهم أساس المجتمع وتطوره، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يتبنى ويرعى الأنشطة الثقافية والمحاضرات التثقيفية التي تنهض بعقولهم ومعرفتهم.