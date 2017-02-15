أطلقت «ماكس أند كو» تشكيلة ربيع وصيف 2017، وعنوان التشكيلة الجديدة يتجسد في إلهام مدينة لوس أنجيليس والتي أضافت لمسة من الروح الحرة وأنماط الزهور الجميلة لمزيد من الرومانسية، وتعود أوليفيا باليرمو عارضة الأزياء وسفيرة ماكس أند كو للأناقة، إلى الواجهة في حملة الموسم الجديد.

وتميل تشكيلة «ماكس أند كو» لموسم ربيع وصيف 2017 نحو الإلهام والروح الحرة المستلهمة من مدينة كاليفورنيا ومختلف الجوانب الجمالية للفتاة المثالية، وأهم ما يميز التشكيلة الجديدة الأقمشة الهدلة ذات الألوان الظلالية ودرجات الألوان المشرقة في حين أن التفاصيل يغلب عليها الطابع الإيطالي المصقول والجميل. وتتميز ألوان الموسم بإشراقتها وظلالها النابضة بالحياة كالأزرق السماوي والغامق والألوان الترابية والمعدنية الأحادية والأبيض.

كما نجحت سفيرة «ماكس أند كو» للأناقة، أوليفيا باليرمو المعروفة بشياكتها الخالدة، في تجسيد روح المجموعة الراقية وتصدرت الحملة الموسمية للمجموعة للموسم الخامس على التوالي.

تسليط الضوء على اتجاهات المجموعة

الورود المشرقة (فبراير 2017): رسومات وأنماط الزهور الجريئة والنابضة بالحياة تزين كامل التنانير والفساتين، كما جاءت الفساتين القصيرة الهدلة والسترات بقبعات مزدانة بالنقاط الجميلة. وتألقت مجموعة Miss Juno Flower الجديدة برسومات الأزهار المطرزة أيضا، بينما انفردت مجموعة الحقائب والأوشحة والقلائد بالأسلوب البوهيمي الجميل.

التصاميم الهدلة (يناير 2017):

تأتي روح الحرية في جوهر مجموعة ربيع وصيف 2017 حيث الأقمشة الهدلة والمتحركة المصنوعة من الجيرسي لتصاميم وقصات أكثر جرأة ولمزيد من التباين الغير متوقع، بينما تم إحياء الألوان المحايدة كالأسود والرمادي لإطلالة أنيقة وجذابة.

نجمة ماكس آند كو (يناير 2017): احتضنت مجموعة ماكس أند كو هذا الموسم سحر الروح الزاهية السائدة في نمط الروك آند رول من ليالي هوليوود وأعادتها إلى الضوء مرة ثانية. فنجد أقمشة التريكو التي تألقت بها النجمات آنذاك، لتكون النتيجة تصاميم هدلة وكلاسيكية مع نمط ال preppy إلى جانب الأسلوب البسيط للتنانير البليسيه الطويلة وتلك المحاكة بالإضافة إلى التنانير الجلدية القصيرة لتتألق بها امرأة «ماكس أند كو» أثناء النهار والليل.

الطابع العصري الحر/ راحة طوال اليوم (أبريل 2017):

تمتاز هذه المجموعة بروحها الحرة والمرحة الخالية من أي جهد - الفساتين القصيرة الهدلة، السراويل بحزام والعالية الخصر والمعاطف الواسعة تدريجيا تضفي على المجموعة أناقة ورونقا جميلا. فظهرت السترات المحاكة، الأوشحة فوق الفساتين الحريرية القصيرة والأطقم المقلمة المصنوعة من قماش الجيرسي الناعم أو الكتان، حيث نرى السراويل الهدلة ذات التصميم الراقي والجاكيتات الفضفاضة التي يمكن ارتداؤها مع قمصان الحرير لتناسب أجواء العمل أو مع التي شيرت في الأوقات غير الرسمية.

أزياء السهرات والمناسبات الخاصة (أبريل 2017):

كشفت مجموعة الموسم عن فساتين السهرات الطويلة ذات ومضات الألوان المشرقة كاليوسفي، الأزرق أو طبعات وأنماط الأزهار الرومانسية لإضافة جاذبية وأناقة على طلة امرأة «ماكس أند كو» في السهرات والمناسبات الخاصة. إن الظلال الخفيفة والبسيطة في جوهر تصاميم المجموعة التي تمتاز بخياطتها البسيطة، السراويل الفضفاضة، الفساتين الطويلة (الماكسي) والقمصان المنسدلة على الكتفين والمناسبة لارتدائها في العمل أو النزهات ليلا ونهارا.

إشراقة الصيف (مايو 2017):

تألقي بأناقتك وأسلوبك البوهيمي العصري والراقي لتنفردي بإطلالة جذابة وفاتنة. الهدف هو المزج والتنسيق بين مختلف القطع الموجودة في التشكيلة الجديدة: القمصان المصنوعة من قماش الدنيم ذات التصاميم الجريئة المنسدلة على الأكتاف وبطابع ريفي لمزيد من الرومانسية والعفوية. كما نجد فساتين الدانتيل البيضاء اللون والكروشيه، سواء القصيرة، التي شيرت أو الماكسي المناسبة تماما للفصل الدافئ.

قماش الكتان الهدل (مايو 2017): تصاميم الصيف الأنيقة مستوحاة من فترة السبعينيات في سلوك جديد وأنيق من أجل أزياء أكثر حيوية خلال فصل الصيف الحار. كما نرى الألوان الهادئة والخفيفة المستوحاة من فصل الصيف والتي تزينها النقشات المقلمة لمنحها رونقا مميزا.