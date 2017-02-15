المسابقة شهدت هذا العام مشاركة أكثر من 300 شيف من مختلف المطاعم في الكويت

حصدت مجموعة من مطاعم شركة محمد حمود الشايع 17 جائزة عن مختلف الفئات ضمن مشاركتها في المسابقة السنوية لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية «هوريكا الكويت».

وكان لطهاة مطعم «آشاز» النصيب الأكبر من الجوائز عن فئتي المطبخ المحلي والعالمي، إذ فازوا بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية عن فئات مسابقات الأكل والطهي المباشر.

أما مطعم «دين & ديلوكا» ففاز بميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية عن فئة الطهي المباشر وفئة السندويتشات الباردة.

وفاز مطعم «كاتسويا ـ ستارك» بميداليتين فضيتين وخمس ميداليات برونزية، كما حصد «كافيه كوكو» ميداليتين برونزيتين.

وفي هذا الإطار، قال رئيس إدارة الأغذية في شركة الشايع إيان تول: «تعكس هذه النتيجة التزام شركة الشايع بتقديم تجربة مميزة لزبائنها وفق أرقى المستويات العالمية. كما يعد هذا الفوز دليلا على شغف طهاتنا العالميين وتفانيهم في خدمة ضيوفنا».

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 300 شيف من مختلف المطاعم في الكويت ضمن 16 مسابقة للطهي، خضعوا لتحكيم لجنة مؤلفة من 10 حكام عالميين.

جدير بالذكر أن شركة الشايع تدير أكثر من 25 علامة تجارية في مجال الأغذية والمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، مثل «ستاربكس»، «ذي شيزكيك فاكتوري»، و«بي. إف. تشانغز»، و«شيك شاك»، و«آيهوب»، و«بابل»، و«ريزينج كينز»، و«بيتزا اكسبرس».