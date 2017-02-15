تحمل الساعات الجديدة من الماركة العالمية Versace V1969 أناقة ليس لها مثيل وللسيدة خيارات لتزيين معصمها بساعات ذهبية لامعة، من الذهبي الأصفر المشع إلى الذهبي الزهري إلى الذهبي الباهت، وهذه الساعات هي الأكثر رواجا، خصوصا أنها تأتي بأشكال كثيرة ومتعددة، من الحزام الرفيع إلى العريض والمعدن المقاوم للصدأ.

واللافت في هذه الساعات هو أن معظمها دائري متوسط إلى كبير الحجم، وايضا صغير الحجم الأنيق اللافت للنظر.

وتفخر Versace V1969 بكشف النقاب عن تشكيلتها الجديدة التي تتوافر بمتاجر روائع جنيف للساعات إن هذه تشكيلة تأسر القلوب لأنها من الساعات المذهلة التي تحلق بين رقي الذوق الإيطالي والانتهاء اليدوي المتقن للصناعة السويسرية، حيث انها تتجه نحو الاهتمام الدقيق بكل مرحلة من مراحل الإنتاج للارتقاء لأعلى مراحل الجودة ولإضافة المزيد من التألق لجميع أجزاء الساعة.

تشكيلة مطعمة بالأحجار الكريمة متعددة الألوان؟

وتعتبر هذه التشكيلة أيقونة للأناقة والرقي والتميز وهي القطعة الفريدة التي تميز كل من يرتديها وهذا تصميم الأنيق الفخم يتحدى صناعة التحف الفنية، بفخر الصناعة السويسرية من الأحجار، الجلود والمعادن غير القابلة للصدأ المطلية بالذهب، والطلاء ثنائي اللون، واللون النحاسي.

وتتألق روائع جنيف للساعات بأساليبها الإبداعية وبراعتها الحرفية العالية في عالم الساعات، باحتواء مجموعة من الكنوز القيمة من أحث وأرقى التصاميم العالمية في عالم الساعات والفخامة.

«VersaceV1969» واحدة من أبرز علامات الساعات التي تطرحها شركة «روائع جنيف للساعات» لعام 2017 يسطع بأضواء النجومية.

تتألف المجموعة من ساعات وقطع فريدة تعبر عن الإبداع والخفة والمرح والتفرد، ويكمن في كل ساعة سر مميز، منها ما تأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم الأشكال الهندسية بطريقة ذكية ومتوازنة.

وتتوافر بألوان مختلفة للإطار منه الفولاذ الصلب ومنه الفولاذ المطلي بالذهب وأخيرا الفولاذ المطلي بالذهب الوردي (RoseGold).

مجموعات ساعات «Versace V1969» ذات التفاصيل الغنية كأي قطعة مجوهرات فاخرة من سلسلة «روائع جنيف»، فالدقة والصفاء يجتمعان في هذه المجموعة غير التقليدية، وموديلاتها مميزة من بين آلاف قطع المجوهرات.

إن تشكيلة ساعات Versace V1969 تعبر عن الإبداع والخفة والمرح والتفرد ويمكن في كل ساعة سر مميز منها ما يأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم الأشكال الهندسية بطريقة ذكية ومتوازنة.

التشكيلة الكلاسيكية الجديدة المرصعة بالأحجار الكريمة تعتبر فصل آخر يضاف لإنجازات VersaceV1969 المذهلة وجزء لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية Versace V1969، تحف فنية لتجسيد رؤية المصمم، ومزيج من العصرية والرقي لخلق إلهام لا حدود له، تتجلى بتصميم كلاسيكي ساحر ينطق بالفخامة. الكماليات والتفاصيل الإضافية هي الحل الأمثل للظهور بإطلالة متكاملة، حيث تضيف تألقا للمظهر العام، وتعتبر الساعات من أبرز اللمسات التي تمنحك الأناقة المتكاملة دون أدنى شك.

وهذا ما كان وراء V1969 الحيوية والإبداعات بمقياس الزمن والمجوهرات وإصراره على النجاح بأسلوب البساطة والحس الفرنسي، حيث استطاع ان يجمع مجموعة مثيرة للإعجاب من التطور المعاصر للساعات والمجوهرات.

لقد بنى طموحاته في تصميم الساعات والمجوهرات على أسس فاخرة بأسعار معقولة في متناول الجميع.

دقة الصنع واحتراف التصميم يجتمعان في هذه المجموعة غير التقليدية، وهي بصمة لن تمحى وموديلاتها التي تميزها من بين آلاف قطع المجوهرات متوافرة لدى سلسلة روائع جنيف للساعات وبجميع تشكيلاتها لدى فرع مجمع بيروت، وليلى جاليري.