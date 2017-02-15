تتوالى الاستعدادات لافتتاح معرضي العطور وأدوات التجميل والساعات والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية على أكبر وأحدث صالاتها بمشرف، حيث ستنطلق أنشطته في 23 مارس المقبل بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات محلية وإقليمية ودولية تمثل وكلاء العطور والطيب، ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية وممثلي وكلاء الساعات العالمية الشهيـــــرة واكسسواراتها، ولتستمر عروضه حتى 2 أبريل 2017 القادم، في الصالات 5، 6، 7، إضافة الى الصالة (8).

وبهذه المناسبة، صرحت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم بأن المعرض يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في قطاع العطور والساعات، حيث تحرص الشركة على إقامته دوريا وتحتضن فعالياته على أرض المعارض الدولية بمشرف منذ أكثر من 3 عقود لتقف شاهدة على نجاحه المتواصل.

وأعلنت الدهيم ان نسبة الحجز بلغت 90% من مساحة الصالات المخصصة لهذا المعرض المتخصص، حيث ضمت المشاركات حشدا من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة وصل الى 180 جهة وشركة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين ومن خارج الكويت اصحاب العلامات والماركات التجارية العالمية من العطور وأدوات ومستحضرات التجميل، حيث بلغت المشاركات والرعايات في هذه الدورة ذروتها بشكل ملحوظ تجاوزت الـ 50 راعيا.

وأكدت الدهيم نجاح استراتيجية التسويق والمبيعات الجديدة التي اتبعتها الشركة وطبقتها في معرض الخريف للعطور 2016 الماضي، والتي تضمنت تطويرا وتنظيما جديدا لسياسة الحجوزات للمعارض الحالية والمستقبلية، حين قامت بزيادة مساحات العرض وتخصيص الصالة رقم (6) فقط للرعاة، وذلك لإتاحة المجال لمزيد من طلبات الشركات المتنامية لرعاية هذا المعرض بالذات، حيث أثمرت نتائج مميزة في زيادة زخم وحجم المبيعات، ونجحت في استقطاب شركات محلية وخليجية، اضافة الى جذب وكالات عالمية جديدة اخرى للكويت، مما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد على هذا المعرض الذي يعتبر واحدا من أقدم وأهم المعارض التي دأبت الشركة على ترتيبها وإقامتها بل وأكثرها جماهيرية،، حيث تقام عروض العطور والتجميل بالصالات 5 و6 و7، إضافة إلى استغلال مساحات البهو الخارجية المشتركة والواصلة كرواق ممتد بين هذه الصالات، ونظرا لتزايد الحجوزات على معرض العطور، ومواكبة لحجم الطلبات المتزايدة من قبل عملائها، قامت الإدارة بالتوسع في عروض العطور لينضم بقية العارضين الى الصالة 8 مع معرض الساعات.

وكشفت الدهيم عن الرعاية المميزة التي يحظى بها المعرض في دورته الحالية، حيث تقدمت لرعايته 54 جهة مما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها معرض العطور سواء للشركات الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض الذي تجاوز عدده الموسم الماضي الـ 80 ألف زائر.

وضمت قائمة الرعاة كلا من دار الطيب كراع بلاتيني، وعطورات العبدالمحسن كراع ماسي، في حين حظيت بقية الشركات بالرعاية الذهبية ومنها الجزيرة للعطور، شركة أمل الكويت للبخور والعطور، شركة اولاد عبدالصمد القرشي، سيد جنيد عالم، وهران التجارية، سراي للعطور، أطياب المرشود، مركز بيوتي بالاس، جاليري بارفيوميري، Oud Valley، عطورات أصغر علي وأولاده، أطياب الخزامى، أطياب السعيد، أطياب الشيخ، الجسار للعطور، الدر المنثور للعطور، السيف العالمية للعطور، الشايع للعطور، العربية الدولية للعود، شركة العفاسي للعطور، بيضون، ترويكا، تولة للعطور، حبشي وشلهوب، حنان شيك، خيال للعود والعطور، رشة عطر، زين العود، شارميل باريس، شركة اروما بوتيك، شركة عبدالله المنصور، شركة نظارات الجميل، شركة نعمة للطيب والعود، شركة يوسف الرومي «بيوتي بوكس»، شيخ للعطور، صافي للصحة والجمال، صالون ومعهد حنان دشتي HD، عرب ليمتد جروب، عطورات الحرمين، عطورات الفودري، عطورات مكة المكرمة، فوتو جيت، قطوف للهدايا والكماليات، مؤسسة اجمل العالمية، مؤسسة المديرس، ودار زكية، وستوديو 1 شوت، والبيت الخليجي للعطور، مجموعة تابي للتجارة العامة، محمد ناصر الهاجري، محمد هلال جروب.

وبالنسبة لمعرض الساعات أوضحت الدهيم ان المشاركات في هذه الدورة تلقى إقبالا متزايدا من قبل الجهات والمؤسسات التي ترغب في المشاركة، حيث ستقام عروض الساعات في صالة رقم 8، والتي تعد من أحدث الصالات.

وأضافت الدهيم ان هناك أكثر من 20 شركة كبرى تمثل مجموعة من الوكلاء المتخصصين في قطاع الساعات لأشهر وأرقى الماركات العالمية والحصرية، حيث تشكل نسبة 80% من شركات وكلاء الساعات في الكويت، مشيرة الى ان قطاع الساعات في الكويت يشغل نسبة عالية من حجم المبيعات الى جانب المجوهرات والهدايا الثمينة.

ولفتت الدهيم الى ان هذه الشركات جاءت جميعها لتطرح تشكيلة من الساعات ذات الماركات العالمية والسويسرية المميزة ومنها المرصعة بالماس والذهب او الأحجار الكريمة وبأسعار تناسب الجميع ولمختلف الأذواق ولكلا الجنسين وتحت سقف واحد، مع توافر كفالة وخدمة ما بعد البيع لكل عملائها المتميزين أصحاب الذوق الرفيع.

ولفتت الدهيم الى ان هناك اسعارا تنافسية ستكون في متناول الجميع.

واختتمت الدهيم حديثها مثمنة جهود الشركات الراعية والمشاركة في هذا المعرض.