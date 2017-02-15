ندى أبونصر

أطلقت العلامة التجارية للأثاث المنزلي «وست إلم» تشكيلة ربيع 2017 الجديدة في معرضها بالأفنيوز- الكويت، وكما أوضحت المصممة الإبداعية للعلامة، جوانا أوراسجارفي، فقد تم تصميم هذه التشكيلة لتلائم أسلوب حياتنا الحالي، وتجسد رؤية العلامة المتمركزة حول «الحداثة».

ويبرز في التشكيلة عنصر التغيير مع الحفاظ على الراحة من خلال خطوطها الواضحة وتصاميمها اللافتة ما يجعلها الاختيار الأمثل لكل منزل.

لاشك أن النوم الجيد والمريح يلعب دورا أساسيا في تحفيز الحواس الإيجابية وبدء اليوم بنشاط، ولذلك فإن سرير Logan Platform هو خيارك الأمثل للحصول على نوم هانئ وصحي.

لقد تم تصنيع السرير من الخشب الصلب المعاد تصنيعه ليمنح مجموعة Logan مظهرا جميلا ومتانة عالية، كما أن عملية تصنيع وتجميع السرير تضمن أن كل قطعة فريدة من نوعها، مما يمنحك نوما هانئا ومريحا.

أظهر مواهبك الإبداعية في التصميم، واختر ما يناسبك من مجموعة قطع Halsey التي تجمع بين الأسلوب المتطور والراحة اللامتناهية.

استمتع بالجلوس على الأريكة خلال اجتماعك العائلي أو للاسترخاء أو عند لقاء الأصدقاء، وانعم براحة مطلقة بينما تسترخي على مساند الظهر والوسائد المريحة، وإذا احتجت إلى المساعدة في العثور على الطقم المثالي لمنزلك، فلا تتردد في التحدث إلى فريق خبراء التصميم الداخلي لدينا للأخذ بالنصائح والمشورة لإضفاء رونق مميز وخاص على منزلك.

وفي حال كنت ترغب في أن تكون مميزا عن غيرك، وتريد إظهار الجانب المرح من شخصيتك، فإن مقعد Luna هو بالتأكيد القطعة المناسبة لغرفة الجلوس، فحجمه الضخم، وأطرافه المستديرة وتصميمه الخلفي الفريد سيلفت الأنظار إليها وسيمنحك وضيوفك فرصة الجلوس والاسترخاء إلى أقصى حدود.

كما بإمكانك عرض التحف المفضلة لديك والتذكارات مع طقم خزانة الحائط والرفوف منLinden والذي يمكن استخدامه للتخزين أيضا، حيث يمكنك تركيبه على الحائط في منزلك أو مكتبك بكل سهولة، وتم تصميم المجموعة من خشب الجوز ذو الجودة العالية مع إطار هندسي جميل مصنوع من النحاس مما يضفي على المكان جمالا مستوحى من أسلوب وتصاميم منتصف القرن.

تكثر اللقاءات ودعوات العشاء والأنشطة المتنوعة خلال فصل الربيع، لذلك يمنحك «وست إلم» فرصة الترحيب بضيوفك بأسلوب معاصر وفريد مع كونسولTiered Bar والذي يتألف من ثلاث طبقات للتخزين ورف مفتوح لوضع الأواني الزجاجية.

قم بتحضير ألذ العصائر والكوكتيلات الطازجة على أنواعها باستخدام الكونسول الذي يسهل عليك العملية.

وقد صمم الكونسول من النحاس المعتق وخشب الجوز وهو مطلي بطلاء شفاف ولامع.

وتضم تشكيلة «وست إلم» العصرية مجموعة من التصاميم ذات الخطوط الأنيقة باستخدام مواد طبيعية من أجل إضفاء لمسات عصرية على منزلك وبأسعار معقولة.

وفي كل موسم، يقوم فريق المصممين الموهوبين بالعمل والتنسيق مع الحرفيين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى المصممين المستقلين، من أجل إثراء مجموعة وتقديم منتجات حصرية وأعمال يدوية متقنة وفريدة لن تجدها في أماكن أخرى.

وتقع معارض «وست إلم» في فرست أفنيو-الأفنيوز، وغراند أفنيو-الأفنيوز، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات مثل غرف النوم وغرف الجلوس ومستلزمات المائدة والأثاث الخارجي والأسرة ومستلزمات الحمام وأدوات المطبخ والسجاد والستائر وإكسسوارات الديكور، ويمتد المعرض الجديد في غراند أفنيو لمساحة 16.000 قدم مربعة ليحتضن تحت سقف واحد قطع الأثاث، والديكور المنزلي والإكسسوارات لمنح الزبائن تجربة تسوق سهلة وممتعة.