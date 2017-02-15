دشنت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، موقعها الإلكتروني الجديد www.almawashi.com.kw، وذلك من خلال جهدها المتواصل لتطوير وتحديث عملياتها.

ويقدم الموقع الالكتروني الجديد نبذة عن الشركة وخدماتها ومنتجاتها وعملياتها في كل من المقر الرئيسي للشركة في الكويت وشركاتها التابعة في دولة الامارات العربية المتحدة وأستراليا، كما يعرض الموقع الالكتروني الجديد آخر أخبار الشركة والمعلومات المالية للسنوات الماضية، والافصاحات، بالإضافة إلى قائمة عملاء الشركة من المطاعم التي يتم تحديثها كل شهر، وقنوات البيع التابعة للشركة، كما تم تخصيص جزء خاص لحوكمة الشركات، ويحتوي الموقع الالكتروني أيضا على أرشيف للصور التاريخية للشركة.

ويخدم الموقع الالكتروني كل العملاء والمستثمرين والمتعاملين والمهتمين في مجال اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها.

وفي سياق سعيها المتواصل للتطوير، ستقوم «المواشي» قريبا بإضافة الكثير من المزايا والخدمات على الموقع الالكتروني الجديد بمفهوم تفاعلي يواكب تطلعات عملاء الشركة واحتياجاتهم، لكي تكون على تواصل دائم معهم.

وسبق أن أطلقت «المواشي» تطبيقا خاصا لطلب الأضاحي واللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بمختلف أنواعها عبر الهاتف الذكي تحت الاسم (Al Mawashi) لتلبية جميع احتياجات عملائها الكرام، بكل الوسائل والأساليب والأدوات الحديثة والمبتكرة، من منطلق حرصها على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائها الكرام.