تضم تشكيلة «جيمي شو» للعرائس 2017 تصاميم رائعة تمتاز بأناقتها وكلاسيكيتها مع لمسات لا تخلو من العصرية، كما تطغى عليها الألوان الزاهية مثل: الوردي، العاجي والشمباني البراق واللامع الذي يمنح العروس اطلالة مميزة كلها أنوثة وأناقة.

وتقدم هذه العلامة التجارية تصاميم جميلة، حيث نجد الأشرطة الرفيعة التي تلف القدم مع حذاء LANCE أو تصميم حذاء TALIA البسيط المؤلف من اثنين من الأحزمة المعدنية، أما موديل LUCY فهو لا يخلو من الحداثة والأناقة مع حزام الكاحل لمزيد من الأنوثة والجاذبية، إلى جانب موديل ROMY الكلاسيكي ذي المقدمة المدببة حيث للدانتيل سحره الخاص ويضفي مزيدا من الرومانسية على التصميم.

ويتوافر لكل حذاء ما يناسبه من حقيبة اليد الصغيرة المرصعة بالجواهر أو حقيبة يد بسيطة وأنيقة.

أما السيدات اللاتي يبحثن عن اختيارات أكثر إثارة وجرأة فتتوافر التصاميم الكلاسيكية التي أدخلت عليها بعض التعديلات المتميزة.

وقد تضمنت تصاميم KAMI وKERRY طيات لامعة وبراقة على الصندل الذي تزينه الشرائط، أما إذا أردت التألق باطلالة لا مثيل لها، فإليك صندل VIOLET الذي تزينه الشرائط الملتفة لخلق لمسات جذابة لافتة للنظر، أما حذاء FREYA المفتوح من الأمام والمغلق من الخلف فيزدان بالدانتيل والساتان حيث يمزج بين الأنوثة الحالمة والتصميم ذي الطابع الجذاب.

اللحظات الساحرة تصبح حقيقة مع حذاء CINDERELLLA المصنوع يدويا بحرفة عالية، حيث يزدان هذا الحذاء الساحر والمرصع بأحجار كريستال سواروفسكي لمنح العروس اطلالة باهرة وكأنها أميرة.

وتكتمل قصة سندريلا مع ROX وSTORM لمنحها لمسات ساحرة في هذا اليوم.

ولم تستثن جيمي شو العريس من تشكيلتها، حيث تقدم مجموعة من التصاميم الأنيقة مع أحذية لوفر FOXLEY والخيارات الأنيقة من JOHN.

أما حذاء FRED الفاخر المصنوع من المخمل فهو مثالي تماما للعريس الذي يبحث عن آخر صيحات الموضة.

ولإضفاء مزيد من اللمسات الشخصية تنفرد بها كل عروس، فقد عززت جيمي شو تشكيلتها مع خدمة التصميم حسب الطلب، حيث تحظى العروس بفرصة تصميم الحذاء وفقا لذوقها الخاص مع إمكانية اختيار درجات الألوان، النسيج والرسومات والتشطيبات، كما بإمكان السيدة إدخال حروف اسمها واسم العريس أو تاريخ الزفاف، كما يمكن تصميم الحقائب حسب الطلب، إذ يمكن للعروس ولأول مرة إضافة التاريخ أو حرف إلى الحقيبة من الداخل.

تتوافر مجموعة جيمي شو للعرائس في جميع محلاتها حول العالم.