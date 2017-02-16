غرس ثقافة المسؤولية المشتركة داخل وحدات العمل وفيما بينها

عقدت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، ندوة تعريفية بالشركة لطلبة بعثات التميز الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، لاطلاعهم على تاريخ الشركة وأقسامها وفرص العمل المتاحة فيها.

وحضر الندوة، التي عقدت في مقر الشركة في برج الحمراء، 13 طالبا وطالبة من تخصصات وجامعات أميركية مختلفة.

وكان في استقبال الطلبة كل من فريق إدارة المواهب وتنويع القوى العاملة وفريق الاتصالات، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين في أقسام مختلفة من الشركة، حيث تحدثوا عن دراستهم الجامعية وعن مجالات عملهم الحالية، وعن بيئة العمل في صناعات الغانم.

ثم استعرض مدير تنفيذي في إدارة الاتصالات، عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ، تاريخ الشركة ومحفظتها المتنوعة من الأعمال والقطاعات.

وتحدثت المدير المساعد في إدارة الاتصالات، هدير شلاش، حول المبادرات المختلفة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بما فيها المبادرات المتعلقة بالتعليم وريادة الأعمال بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية والخيرية.

بعد ذلك، عرضت كل من ضابط موارد بشرية أول في إدارة المواهب نورة أمين، وضابط موارد بشرية أول في إدارة المواهب هبة الرشيدان، تفاصيل برامج العمل الميداني وبرنامج «الغانم لقادة المستقبل» الذي صمم لتطوير القدرات المهنية للخريجين الكويتيين الجدد.

وحول ذلك، قال عبداللطيف الشارخ: «نحرص دائما على التواجد في الفعاليات والنشاطات التي تضم الطاقات الشبابية الكويتية الواعدة، لإيماننا بأهمية دورهم في بناء وتنمية القطاع الخاص الكويتي.

ومن هذا المنطلق، طالما دعمت شركة صناعات الغانم المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يمثل أكبر تجمع للطلبة الكويتيين خارج الكويت، حيث نحرص من خلاله على الالتقاء بالطلبة المتفوقين تحديدا، وهذا العام تمكنا من استضافتهم داخل مقر الشركة، ما يمنحهم اطلاعا أكبر ومجالا أوسع للتحاور المباشر مع الموظفين، ونسعد دائما بمثل هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرحب قريبا بهؤلاء الطلبة المتميزين كزملاء جدد لنا في الشركة».

وبعد انتهاء الندوة، اخذ الطلبة جولة داخل مكاتب صناعات الغانم التي تقع في 4 طوابق مكتبية في برج الحمراء بدءا من الدور السبعين وحتى الدور الثالث والسبعين، والتي تتميز بتصميمها العصري وبكونها مكاتب مفتوحة تنعدم بينها الحواجز، ما يخلق أجواء التعاون والعمل الجماعي بين فرق العمل، وغرس ثقافة المسؤولية المشتركة داخل وحدات العمل وفيما بينها.

جدير بالذكر أن الشركة قدمت ندوة مشابهة العام الماضي على هامش رعايتها للمؤتمر السنوي الـ32 لاتحاد طلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية والذي عقد في مدينة سان دييغو الأميركية في نوفمبر 2015، وذلك ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة صناعات الغانم، والذي تلتزم الشركة من خلاله بالعطاء للمجتمع، عن طريق تمكين المحتاجين، ودعم التعليم، وتشجيع ريادة الأعمال، فقد كانت الشركة الراعي الاستراتيجي لمؤتمر تمكين الشباب العام الماضي، وهو مؤتمر سنوي ينطلق تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما كانت الراعي البلاتيني لمؤتمر «عرب نت» الأخير، حيث غطت تكاليف حضور المؤتمر لـ 100 من طلاب المرحلة الجامعية. بالإضافة لكون الشركة أكبر مصدر لمتطوعي برامج مؤسسة «إنجاز-الكويت»، حيث يتطوع موظفوها في برامج «إنجاز-الكويت» بشكل منتظم.