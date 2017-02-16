تشهد مجموعة سبلاش عودة للإطلالة البحرية مع لمسة معاصرة من الخطوط الملونة التي نراها في كل من التشكيلات المتجددة والطراز البحري الكلاسيكي.

تتسم الأشكال لهذا الموسم بكونها عصرية حديثة، تتخللها درجات شاعرية من اللون الوردي الذي يبرز في أهم قطع المجموعة.

وتظهر السيدات جمال أقدامهن مع تشكيلة من الصنادل ذات الألوان الزاهية ونقوش الزهور في هذا الموسم، حيث لاتزال الأحذية بالكعب المتصل عصرية، تزينها تفاصيل ناعمة من اللؤلؤ.

ولتتألقي خلال الموسم، تقدم لك لايف ستايل مجموعة من الدرجات الترابية والألوان الزاهية المرحة التي تضفي لمسة بوهيمية على الحقائب، ومنها الحقائب ذات اللمسات الاستوائية وأخرى عملية. كما تستطيع السيدات الاختيار من بين تشكيلة من الإكسسوارات الأنيقة.

ولدى بيبي شوب تشكيلة أنيقة ومميزة بدرجات الوردي للأميرات الصغيرات، تتنوع بين الوردي الهادئ والزهري والفسفوري والأصفر، مع الأزرق البحري والأخضر الناعم والوردي الكريستالي في لمسات أنيقة بالمجموعة.

أما أبرز القطع فتتضمن بلوزات جميلة وشورتات رياضية مع سترات خفيفة بلمسات ناعمة وفساتين منقوشة تتميز بحواف مزينة ورسومات ورقع أنيقة.

وتسود مجموعة ملابس الأولاد اللمسات الرياضية في مجموعة بيبي شوب لهذا الموسم، حيث أن أبرز القطع هي البنطلونات الواسعة والشوارتات، القمصان بدون ياقة وقمصان البولو والأطقم المميزة للأطفال والمراهقين.

وتستعرض مجموعة سبلاش للرجال عددا من الموديلات المستوحاة من طرازات التسعينيات، ومنها النقوش العسكرية وعدد من الموديلات الأخرى، فالمجموعة تستمد إلهامها من الرسوم والصور في التسعينيات.

كما تقدم لكم علامة لايف ستايل تشكيلة من المنتجات الأنيقة والديكورات المنزلية لأصحاب الذوق الرفيع.

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