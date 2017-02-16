الوزان: الشركة تسخر كل إمكاناتها لخدمة المجتمع الكويتي

أطلقت شركة كي جي ال الرائدة في الأعمال اللوجستية في منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط حملتها السنوية للتبرع بالدم من قبل موظفي الشركة بالتعاون مع بنك الدم المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل يعقوب الوزان إن الإدارة التنفيذية للشركة تحرص سنويا على إطلاق حملة التبرع بالدم بين موظفي الشركة الذين يسارعون لهذا العمل الإنساني للمساهمة في سد احتياجات بنك الدم، مشيرا إلى ان هذه الحملة تأتي ضمن أحد أهم أهداف المسؤولية الاجتماعية لشركة كي جي ال التي تبذل قصارى جهدها لتقديم كل أنواع الدعم للنهوض بالمجتمع الكويتي في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والأبحاث العلمية والبيئية، مؤكدا الدور الرائد لشركة كي جي ال على مدى 60 عاما في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال مشاريعها المتنوعة سواء داخل الكويت أو في بعض الدول العربية.

وأكد الوزان إن حملة التبرع بالدم هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من موظفي الشركة بهدف جمع أكبر كمية من الدم للمساهمة في إنقاذ أرواح البشر وتعظيم روح التعاون والتعاطف بين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، خاصة ان الاحتياج للدم لا ينحصر في فئة دون أخرى.

كما أكد الوزان ان كي جي ال تسخر كل امكاناتها لخدمة المجتمع الكويتي في جميع المجالات سواء فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، داعيا الجهات الحكومية لحل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.