أطلقت سلسلة مطاعم «بيتزا هت» حملتها الخاصة بمناسبة الأعياد الوطنية وفرحة شهر فبراير، وذلك تقديرا لأبطال الكويت الذين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات لخدمة المجتمع والتأكيد على صحتهم وأمانهم.

وانطلقت الحملة تحت عنوان «#يستاهلون_يفرحون» حيث قامت «بيتزا هت» بزيارة هؤلاء الأبطال مع عدد من المؤثرين في الكويت لمشاركتهم الفرحة.

ودعت «بيتزا هت» المواطنين والمقيمين في الكويت لمشاركتها الحملة وتقديم الشكر لهؤلاء العاملين على راحة المجتمع، سواء كانوا من الأطباء والممرضين والإسعافيين في المستشفيات أو فرق الإطفاء والشرطة والمهندسين الذين يحرصون على أن تتوافر جميع أساليب الراحة الممكنة في الكويت العز.

وتأتي هذه المبادرة استمرارا للعطاءات التي قامت بها «بيتزا هت» منذ افتتاحها في الكويت، إذ تلتزم سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة عالميا بالمشاركة بالمبادرات المجتمعية والمساهمة في رسم البسمة على وجوه عملائها وأفراد المجتمع ككل.