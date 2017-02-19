مجموعة لا مثيل لها من المطاعم مع إطلالة خلابة على مياه الخليج العربي الزرقاء الساحرة





أعلن فندق «مارينا الكويت» عن تقديم مجموعة من العروض المميزة احتفالا بمهرجان «هلا فبراير».

ويستقبل الفندق زواره مع باقات من الحجوزات الخاصة على الغرف الفندقية تشمل وجبة إفطار مجانية، بما يضمن لهم قضاء أوقات سارة بصحبة العائلة والأصدقاء.

ويشتهر الفندق بجلسته الشاطئية المذهلة التي تتوافر فيها مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية مع إمكانية الدخول للعديد من مرافق الفندق بما في ذلك النادي الرياضي، وشاطئ خاص، و3 برك سباحة، وتضمن شبكة الـ «واي فاي» السريعة تلبية احتياجات الزوار على الوجه الأمثل خلال إقامتهم طوال موسم الاحتفالات.

ويضم الفندق مجموعة لا مثيل لها من المطاعم مع إطلالة خلابة على مياه الخليج العربي الزرقاء الساحرة، حيث يحظى الزوار بفرصة فريدة للتمتع بالأجواء الفاخرة في «مارينا الكويت» وقضاء أوقات رائعة بتناول وجبات الطعام برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويوفر مطعم Six Palms لرواده أجواء لا تضاهى لتناول قهوة الصباح ووجبة الإفطار مع بوفيه يشتمل على تشكيلة من المأكولات الشهية، فيما يمكنهم تناول وجبتي الغداء والعشاء في البوفيه الذي يقدمه مطعم The Atlantis بإطلالته البحرية الرائعة.

ويقدم الفندق عروضه الحصرية مع العديد من المزايا الجذابة التي تجعل منه وجهة مثالية للترفيه والاسترخاء، ويتميز الفندق بموقع مثالي على مقربة مــن أبــرز وجهــات التسوق مثل «مارينا مول» و«مارينا كريسنت»، حيث يتم تنظيم العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية خلال مهرجان «هلا فبراير»، بــما يجعله المكان الأنسب الذي يجمع أفراد العائلة والأصدقاء لقضاء أوقات غامرة بالسرور.



ويشكل مهرجان «هلا فبراير» الفرصة الأمثل لاستكشاف كرم الضيافة العربية، والمرافق الاستثنائية في فندق «مارينا الكويت» مع فريق عمل يقدم أرقى الخدمات للزوار، وأجواء عائلية تقدم ملاذا مثاليا لقضاء العطلات.