أقامت إدارة مجموعة فنادق كويت كونتيننتال حفل غداء للوفد النسائي المصري الذي يضم أعضاء جمعية أحباء مصر وسيدات وسادة المجتمع ومنهم نائب البرلمان المصري اللواء حاتم باشات وزكريا السادات وغيرهما من سفراء النوايا الحسنة ومجموعة من فنانات مصر البارزات ومنهن عفاف شعيب وفادية عبد الغني ونادية مصطفى والذين يزورون الكويت مشاركة منهم باحتفالات الكويت للعيد الوطني وعيد التحرير، ويقيمون في «كونتيننتال إن»، حيث رحب كمال حسين مدير عام مجموعة الفنادق بالضيوف وتمنى لهم إقامة سعيدة.



وأثنى حسين على الدور الفعال الذي تقوم به كعادتها رئيسة جمعية أحباء مصر تهاني البرتقالي والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع.



وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية، وفي ختام الحفل قام مدير عام الفنادق كمال حسين بتسليم درع تذكارية للفنانة فادية عبد الغني والفنانة عفاف شعيب واللواء حاتم باشات وزكريا السادات وتهاني البرتقالي رئيسة الجمعية، كما تم تكريم العديد من الشخصيات العامة وزوجات وزراء وسفراء سابقين وسيدات مجتمع بارزات بالعمل الخيري، كما تم تقديم هدايا تذكارية لجميع أعضاء الوفد ثم قام الجميع بتقطيع كيكة الحفل وأثنوا على إدارة الفندق لتلك البادرة الطيبة وحسن الضيافة وطيب الاستقبال.