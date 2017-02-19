يسر فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت أن يهنئ الكويت وأهلها بمناسبة عيدي الوطني والتحرير، وفي هذه المناسبة تحرص إدارة الفندق على تقديم مجموعة من العروض الاستثنائية التي تضمن للنزلاء وقتا ممتعا مع أصدقائهم وعائلاتهم.



وسيستمع الضيوف بالعروض الخاصة التي توفر لهم قسطا من الراحة والاسترخاء والاستمتاع في غرف بتصاميم رائعة وعصرية.

ويقدم فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت ذو الخمس نجوم باقات عائلية رائعة خلال احتفالات هلا فبراير، حيث يمكنهم التمتع بالعروض الحصرية على أسعار الأجنحة التي تتضمن إفطارا مجانيا، وكذلك استخدام مرافق الفندق المميزة مجانا، مثل صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة الساخن والانترنت وكذلك خدمة التوصيل من وإلى مطار الكويت الدولي، بينما يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما على خصم 50% في مطعم لامار العالمي، فيما يحظى الأطفال دون 6 أعوام على وجبة مجانية.

وفي هذه المناسبة، يقول المدير العام لفنادق ميلينيوم أند كوبثورن الكويت داني صالح: «يسعدنا أن نشارك أهل الكويت وزوارهم بهذه المناسبة التي نحرص فيها كل عام على تقديم عروض استثنائية إلى جانب أعلى مستويات الخدمة التي تعكس مساهمتنا في فعاليات شهر فبراير الذي يساهم بشكل أساسي في تشجيع السياحة بالكويت، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ونحن نؤمن بأن شهر فبراير يجعل الكويت نقطة جذب للعديد من الضيوف الذين يزورون البلاد بغرض العمل أو الترفيه».

ويحتل فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت موقعا استراتيجيا في منطقة السالمية على الطريق الدائري الرابع، بالقرب من أكبر مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في الكويت، وهو يعد من أرقى الفنادق لخدمة رجال الأعمال والسياح من فئة الخمسة نجوم، وأعلاها مستوى في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية بقدرات استيعابية متفاوتة.

كما يوفر ميلينيوم 295 غرفة وجناحا مجهزين بأحدث التقنيات التكنولوجية، التي تشمل خدمة إنترنت الواي فاي المجانية بسرعة عالية ووسائل الراحة الفاخرة، بالإضافة إلى ناد صحي بأجهزة فريدة، ومسبح خارجي وساونا وغرف البخار، ويوفر الفندق أيضا مركز متكامل للأعمال وخدمات سكرتارية ومرافق مكتبية شاملة، أما بالنسبة لتناول الطعام، توجد 3 مطاعم مختلفة وبار في حمام السباحة.