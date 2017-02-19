افتتحت سيدة الأعمال الفرنسية التونسية سمر السالمي واستشارية المظهر والألوان شيخة جمعة الفرع الأول في الكويت لمركز ستايل كود للتجميل واستشارات المظهر، وسط حضور لافت.

وأعربت شيخة جمعة عن سعادتها البالغة بافتتاح الفرع الأول من ستايل كود بتعاون وشراكة استراتيجية مع سمر السالمي التي تتمتع بخبرة واسعة في صناعة وابتكار المستحضرات التجميلية الخاصة بالجسم من مواد طبيعية مستمدة من البيئة التونسية ودول شمال المغرب العربي، مشيرة الى أن «ستايل كود» سيشكل علامة فارقة في السوق الكويتي كونه المركز الأول في الكويت والخليج العربي، الذي يحدد ما يلائم شخصية ومظهر كل امرأة وفقا لأسس علمية واستشارات في الألوان التي تلائم كل بشرة وأشكال الجسم وما يناسبها من قصات وملابس، اضافة الى تقديم الاستشارات والجلسات الخاصة بتنسيق المظهر للنساء والرجال على حد سواء.

وكشفت عن آلية عمل خاصة تحقق تفرده وتميزه بين المراكز المتخصصة في التجميل، حيث تحظى كل امرأة بعناية خاصة في التعامل مع مظهرها تحاكي ما هو متبع في العيادات الطبية التجميلية.

بدورها، رحبت سمر السالمي بالحضور ولفتت الى أن ستايل كود يدلل زبوناته بأسرار الجمال المغاربي، من خلال مجموعة من الخلطات السحرية الحصرية المصنعة من أعشاب وزيوت طبيعية أشهرها زيت الأرغان والتي تعالج مشاكل البشرة والشعر والأظافر والجسم من الاستخدام الأول.