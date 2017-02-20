ناجيا: البنك حريص على دعم الشباب بصفة مستمرة ووقايتهم من الإدمان

انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه شريحة الشباب، قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته الذهبية لمؤتمر «واعي» الأول للوقاية من المخدرات والعنف، والذي نظمته الجمعية الصيدلية الكويتية تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب وبمشاركة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والتربوية والصحية البارزة في البلاد.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاش محورية حول تأثير المخدرات من الناحية الطبية، المجتمعية، المهنية والتربوية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة وصناع القرار في قطاعات التربية والصحة والاقتصاد، كما هدف المؤتمر إلى ترشيد الشباب حول كيفية تجنب آفة المخدرات من خلال تشجيعهم على استثمار طاقاتهم في أنشطة مفيدة، وتمكينهم من الانخراط في المجتمع بشكل صحي وسليم.

وفي هذا السياق، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن مشاركة الدولي في هذا المؤتمر تأتي من منطلق أهميته الذي جاء للتحذير من التداعيات السلبية لمشكلة كبيرة يعاني منها الكثير في مجتمعنا، وهي مشكلة المخدرات في البلاد، وإدمان الشباب عليها بوتيرة متصاعدة بلغت نسبتها 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل معها عدد المدمنين في الكويت إلي أكثر من 70 ألفا، وذلك وفقا للإحصائيات المعلنة.

وأشار ناجيا إلى ان مشاركة البنك في المؤتمر تأتي انطلاقا من حرصه على دعم الشباب بصفة مستمرة، وذلك بالاستناد إلى رسالته الرامية إلى تطوير الأجيال الصاعدة في المجتمع الكويتي بشتى السبل، بما في ذلك المساهمة في إبعاد مخاطر الإدمان والعنف عنها.

وإن هذا الحدث يعد مبادرة وطنية مهمة كونه يسعى إلى احتضان الطاقات الشبابية بطريقة مختلفة بهدف توفير بيئة أكاديمية صحية خالية من العنف والمخدرات.

يذكر ان بنك الكويت الدولي يركز بشكل متواصل على دعم مختلف المبادرات الشبابية الهادفة، وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية الذي يساهم بشكل فعال في تنشئة جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية.

كما يسعى البنك إلى غرس القيم والمفاهيم الحميدة بداخل الأجيال الصاعدة، وتحفيزهم لتوجيه قدراتهم نحو العمل والإبداع بحيث يكونون قادرين على الإنجاز والتطوير، ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت، تأسس عام 1973، حيث عرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007.

واليوم، يمارس الدولي عملياته من خلال شبكة فروع تتألف من 28 فرعا منتشرا في جميع أرجاء الكويت.

كما يقدم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.