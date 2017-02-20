مجموعات تمنح مرتديها الأناقة والتفرد وتناسب جميع الأذواق والأعمار

روائع جنيف الرائدة التي تحتل الصدارة في تبني نخبة الساعات وأرقى العلامات التجارية العالمية، تتحفنا بمزيد من التميز يوما بعد يوم وتقدم لنا أبرز التشكيلات وأفخمها على الإطلاق وأجودها في الصنع، لتنشئ جيلا جديدا من الساعات ذات الجودة العالية والماكينة الكوارتز الدقيقة وكذلك المرصعة بأنقى أنواع المعادن وهذا الامر الذي جعلها تستحق مكانها الأول في جميع أنحاء العالم وكذلك أيضا في الشرق الأوسط بجدارة مطلقة.

تتميز ماركة Tonino Lamborghini بالفردية من حيث الشكل والجوهر التي تمنح حاملي منتجاتها الأناقة والفخامة المصنوعة لأجلهم فقط، حيث تحاكي تصاميمها لتناسب كل الاذواق والأعمار.

وأيضا ساعات Tonino Lamborghini تنفرد برقي التصاميم وعصريتها وخطوطها الدقيقة من حيث صنع الساعات والدقة في صناعتها من حيث الهيكل الخارجي اللافت للنظر، ولمسات من التفاصيل الأنيقة من حيث اختيار ألوانها وتصاميمها البارعة الأخاذة الاسرة للقلوب والتي تجعلك فريدا ومميزا بين أقرانك وزملائك بالعمل وتضيف الى مظهرك الخارجي والكلي مظهرا عصريا أنيقا متكاملا، وباختصار كلي لا تكتمل أناقة الرجل إلا باختيار الساعة المناسبة فهي من أسرار الأناقة الرجالية على مر الأيام، يحتاج الرجل إلى شيء أنيق وفخم ليختصر شخصيته بطريقة معبرة وراقية، روائع جنيف تختصر لك المسافة وتوفر لك الوقت لاختيارها مجموعة راقية من الساعات.

الوقت، الرجولة، الأناقة جميعها تدخل في اعتبارات الرجل حين يقوم باختيار ساعة اليد، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مظهره العام المتميز بالأناقة، انطلاقا من رؤية روائع جنيف للساعات التي تواكب العصرية والحداثة وتتألق بمبادرات فريدة لترضي الأذواق العالية، تقدم لكم روائع جنيف أحدث التشكيلات الرجالية العصرية التي تناسب ذوقك الرفيع.

ولساعات Tonino Lamborghini تاريخ حافل بالإبداعات وحاضر يروي إنجازات عظيمة لعراب الأناقة المصمم العالمي Tonino Lamborghini الذي بدأ مشواره بخطوات ثابتة تركت أثرا لا يمحى حتى اليوم، حيث أضاف من روحه الشغوفة بالفن إلى ابتكاراته المتميزة، ليتحف العالم أجمع بساعات لا مثيل لها، وتقدم لعملائها المميزين تشكيلة مذهلة من أفخم التشكيلات وأروعها.

الجدير بالذكر ان هذه الساعات تنم عن ذوق رفيع، انعكاس للذوق العالي، وصناعة الماكينة سويسرية فاخرة، كما ان Tonino Lamborghini مصمم فذ انفرد بأفكاره الخلاقة التي تتخذ من الأشكال الهندسية إلهاما ليضفي على تصاميمه جمال التفاصيل الدقيقة فلكل جزء من الساعة طابع وسحر خاص به، وبإضافة حسه الفني لعمله المتقن حقق Tonino Lamborghini النجاح بطريقته الخاصة، وكان قادرا على إحداث تأثيرات كبيرة بفضل مهارات التصميم التي يملكها وخبرته العالية، فهو صاحب المقولة «إن فن العمارة هو البحث عن مزيج للقالب، والشكل، واللون، كذلك الموضة فهي مزيج من الشكل المناسب واللون المتناسق وهنا تبدأ القصة».