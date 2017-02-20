في إطار نشر التوعية والتثقيف الصحي، نظم مستشفى هادي ندوة تعريفيه حول سرطان الثدي في كلية القانون الكويتية العالمية، وذلك ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي يقوم بها المستشفى لنشر التوعية بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الندوة عرضا مرئيا للأسباب والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي وكيفية الوقاية منها مع التركيز على أهمية الفحص الدوري خاصة للنساء اللواتي تجاوز عمرهن سن الأربعين، كما تم توزيع المنشورات التثقيفية والهدايا على الحضور.

وفي هذا الإطار أكدت اختصاصي الأشعة التشخيصية بمستشفى هادي د.أسماء عبد المجيد أن الانتصار في الحرب ضد سرطان الثدي يستدعي التركيز على عاملين أساسين هما التثقيف والتوعية، فالقدرة على تثقيف النساء وتوعيتهن بضرورة الخضوع للفحوص المبكرة الخاصة بسرطان الثدي تضمن نسبة شفاء عالية للمصابات تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 90%.

وقد قامت د.أسماءعبد المجيد بشرح كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، مشددة على أهمية إجرائه شهريا موجهة نداءها إلى جميع الإناث والسيدات بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي من أعراض سرطان الثدي التي تم شرحها في الندوة وعلى ألا يدفعهن الخوف من آثار العلاج إلى عدم طلبه فالحياة بانتظارهن.

وذكرت أن مثل هذه الحملات التوعوية التي يقوم بها مستشفى هادي ليس إلا جانبا من جوانب التوعية حيث إن إدارة المستشفى ترى أنه من الضروري على كل الجهات سواء كانت صحية أو غيرها أن تقوم بمثل هذه المبادرات، وألا تقتصر على شهر معين بل بالعكس تماما يجب أن تكون على مدار السنة وهو ما من شأنه أن يساعد في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع بجميع شرائحه.