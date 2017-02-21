إجراء جراحات السمنة على اختلاف أنواعها

أداء معظم العمليات الجراحية المتقدمة بكفاءة عالية

استمراراً لمسيرة النجاح المستمرة لقسم الجراحة العامة بمستشفى دار الشفاء والتي استمرت لما يزيد على 50 عاما من الإصرار على تقديم كل ما هو حديث في مجال الجراحة بكل أنواعها، وذلك بتجهيز القسم بأحدث التكنولوجيا المتطورة مع توافر الطاقم الطبي ذي الكفاءة العالية من جراحين ذوي خبرة عالمية من داخل البلاد وخارجها وطاقم تمريضي عالي الكفاءة ومدرب على أعلى المعايير ما يمكن الأطباء من أداء معظم العمليات الجراحية المتقدمة بكفاءة عالية.

واحتفالا بحلول الأعياد الوطنية، أعلن المستشفى عن عروضه الخاصة التي تستمر طوال شهر فبراير 2017، حيث تشمل العروض خصومات مميزة على العديد من الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى في مختلف التخصصات، يأتي في مقدمتها جراحات السمنة وبالون المعدة الذكي بقسم الجراحة العامة بالإضافة إلى العديد من الخدمات المختلفة الأخرى.

وفي هذا الصدد، صرح أحمد نصر الله الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء، حيث قال: «دائما ما يغتنم مستشفى دار الشفاء جميع المناسبات والأعياد ليقدم خدماته المميزة والمخفضة للمرضى وذلك كجزء من مسؤوليته الاجتماعية التي يحرص على تحقيقها على الدوام، وتأتي عروض المستشفى هذا العام على العديد من الخدمات الشائعة التي يحرص على القيام بها شريحه عريضة من المرضى، فحرصنا على أن يتم تقديمها بأسعار مخفضة وبنفس الجودة والكفاءة التي تتميز بها خدماتنا على الدوام لتصبح في متناول الجميع».

جدير بالذكر، أن قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء يجري جراحات السمنة على اختلاف أنواعها، ففي ظل ارتفاع معدلات البدانة وانعدام فرص انخفاض وزن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن والتي ترافقها العديد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وتنكس المفاصل، وتؤدي هذه الأمراض، إضافة إلى السمنة بحد ذاتها، إلى زيادة مخاطر الوفاة المبكرة إذا كان المرء بدينا ولا يستطيع إنقاص وزنه عن طريق النظام الغذائي أو التمارين الرياضية، فقد تكون جراحات السمنة أحد الخيارات المطروحة لمعالجة ذلك.

وفي السياق نفسه، صرح د.خالد عياش استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء، حيث قال: «يقدم قسم الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء عروضه المميزة على جراحات السمنة باختلاف أنواعها بالإضافة إلى بالون المعدة الذكي الذي تم اعتماده مؤخرا، فهو تقنية حديثة لخسارة الوزن ويعد الأول من نوعه في الكويت ومن أقوى الخيارات المطروحة التي يلجأ إليها المرضى عالميا لخسارة الوزن نظرا لانعدام الأعراض الجانبية المصاحبة له وسهولته. وكل ما يتوجب على المريض أن يذهب إلى عيادة الطبيب ويقوم بابتلاع الكبسولة والعودة إلى المنزل في نفس اليوم».

وأضاف: «على جانب آخر، أحدث مستشفى دار الشفاء خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في مجال جراحات السمنة والبدانة، وذلك لتوافر كادر طبي متكامل يضم أفضل الجراحين المتخصصين في إجراء أحدث الأساليب الجراحية كجراحة تغيير المسار، جراحة تحزيم المعدة، جراحة تكميم المعدة وزراعة بالون المعدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات العناية والمتابعة بعد إجراء العمليات عن طريق فحوصات المختبر وضبط نسبة الفيتامينات وتحديد الأنظمة الغذائية المناسبة لما بعد العمليات، فضلا عن توافر أعلى معدلات للأمان أثناء وبعد إجراء الجراحة».

ويقدم قسم الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء مجموعة واسعة من العمليات الجراحية كعلاج البواسير، الشرخ والناصور الشرجي بالليزر والجراحة والدباسة الجراحية، بالإضافة إلى علاج أمراض الثدي، أمراض الغدة الدرقية واستئصال أورامها، علاج فتق السرة والفتق الإربي بالجراحة والمنظار، علاج أورام القولون والمستقيم بالمنظار، علاج الخصية المعلقة والقيلة المائية ومرض كرونز بجراحة المنظار والقولون التقرحي، بالإضافة إلى جراحات السمنة المختلفة كتكميم المعدة، حلقة المعدة وبالون المعدة.

ويتمتع فريق الجراحين بسمعة واسعة ومهارات عالية ويبذلون قصارى جهودهم في تقديم خدمات شاملة وعلى مدار الساعة للمرضى منذ بدء التشخيص وحتى عودتهم إلى منازلهم للتماثل للشفاء من العمل الجراحي، ويضم الفريق كلا من د.خالد عياش استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى دار الشفاء والحاصل زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرغ بالمملكة المتحدة، د.عبدالله الحداد استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم والحاصل على البورد والزمالة الأميركية والكندية في الجراحة العامة والبورد الأميركي بجراحة القولون والمستقيم بالإضافة إلى البورد الأميركي للعناية المركزة الجراحية، د.محمد جمال استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والحاصل على البورد الأميركي للجراحة العامة البورد الكندي للجراحة العامة من جامعة مكجيل بكندا، زمالة جراحات السمنة المتقدمة من كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأميركية، الزمالة الأميركية لجراحات السمنة والزمالة الأميركية لجراحات الكبد والبنكرياس، د.حسام عبدالرازق استشاري الجراحة العامة والمناظير والحاصل على دبلوم جراحة المناظير من الهند، د.يوسف عكاش أخصائي الجراحة العامة والمناظير والحاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة من جامعه سان انطوان بفرنسا.

كما يعتمد القسم على أحدث التقنيات في مركز التصوير التشخيصي، غرفة عمليات مجهزة بالكامل وغرفة عناية فائقة متقدمة، جميعها لمساعدة الجراحين على إجراء عمليات جراحية أكثر أمانا ودقة، وتستخدم المناظير وباقي أشكال العمليات الجراحية الصغرى كأحد خيارات العلاجات الجراحية المفضلة كلما أمكن ذلك لعلاج الحالات البسيطة والحالات المعقدة أيضا.