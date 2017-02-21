عروض خاصة ممتعة لجميع أفراد الأسرة

بمناسبة الذكرى السنوية المجيدة للعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت، أعد منتجع هيلتون الكويت خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير مجموعة من الأنشطة الترفيهية ستسعد كل أفراد العائلة.

وسيتزين المنتجع الراقي خلال عطلة العيد الوطني بالأعلام والديكورات التراثية احتفالا بتاريخ الكويت وثقافته الغنية، ويمكن للعائلات يومي 24 و25 فبراير الاستمتاع بأنشطة ممتعة ومتنوعة على الشاطئ الرئيسي وتشمل عروض الخفة والساحر، ولعبة الكرة الطائرة، وكرة القدم، والقلعة النطاطية، وتشكيل البالونات، والرسم على الوجوه، وغيرها العديد، بالإضافة إلى مشاهدة العرض الحابس للأنفاس للطائرات الاستعراضية من شاطئ المنتجع الرئيسي.

وسيقدم مطعم «تياترو» الواقع في الفندق والمطل على الخليج العربي بوفيه برانش غداء من المطبخ الكويتي الأصيل إلى جانب الأطباق العالمية الشهية، يتخلله موسيقى حية وأنشطة متعددة للأطفال، أما بوفيه العشاء فسيشمل القوزي الكويتي الشهير، بالإضافة الى أصناف أخرى شرقية وغربية يصاحبه عزف موسيقي مباشر كأجمل خاتمة لليوم الاحتفالي.

وبهذه المناسبة، قال زياد طنطاوي، مدير عام منتجع هيلتون الكويت: «يسعدنا في منتجع هيلتون الكويت تقديم عروض خاصة ممتعة لجميع أفراد الأسرة احتفالا بالأعياد الوطنية بداية من ضيوفنا الصغار، حيث خصصنا لهم أنشطة رائعة متنوعة وصولا إلى عروض الطعام الشهية في مطاعمنا، ونحن نتطلع دائما إلى أن يقضي ضيوفنا عطلة مليئة بالمرح في رحاب منتجع هيلتون الكويت».

أما بالنسبة للراغبين في إقامة فاخرة، فيقدم منتجع هيلتون الكويت فرصة رائعة لقضاء عطلة لا تنسى في غرف لا نظير لها ابتداء من 93 دينارا لليلة الواحدة شاملة وجبة الإفطار، كما يمكن الاختيار بين الشاليهات أو الفلل الرئاسية والملكية الرائعة التابعة للفندق والمثالية لإقامة العائلات.