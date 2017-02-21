يسر فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، الإعلان عن حصول مديره العام هاكان بتك على جائزة «أفضل مدير عام لسنة 2016» تقديرا للمستوى الاستثنائي في رضا الضيوف والإدارة الفندقية، وقدم الجائزة مارك داردين رئيس عمليات مجموعة جميرا، شركة الضيافة العالمية الفاخرة في دبي والعضو في دبي القابضة.

وفي هذه المناسبة، قال هاكان بتك: «أود أن أوجه خالص الشكر والامتنان لمجموعة جميرا على هذا التكريم، ولا بد أن أشير إلى الدعم الكبير الذي قدمه أعضاء فريق فندق ومنتجع شاطئ المسيلة في تحقيق هذا النجاح.

ويشرفني الحصول على هذه الجوائز التي تعكس التزامنا بتحقيق أعلى المعايير في مجال خدمات الضيافة، وأتطلع قدما إلى عام آخر حافل بالنجاحات، وهو الأمر الذي أثق من قدرتنا على تحقيقه مع استمرارنا في الحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال رضا ضيوفنا وتقديم تجارب استثنائية».

وإضافة إلى سجل الفندق الحافل بالعديد من الإنجازات المهمة التي حققها بفضل تقديمه تجارب مبتكرة ومدروسة لضيوفه، حصل الفندق على جائزة «نمو مستوى رضى الضيوف» لمساهمته بتوفير تجارب متميزة منقطعة النظير، كما حقق أعلى درجة تقييم للضيوف في مجال خدمة الغرف نتيجة للمفهوم الفريد الذي يقدمه الفندق في هذا المجال.

كما تم تكريم الفندق بجائزتين من أبرز جوائز قطاع الضيافة ضمن حفل جوائز مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وبفضل إرسائه لمعايير جديدة لأفضل الممارسات في القطاع واعتماد إستراتيجيات مبتكرة، حصل المدير العام للفندق هاكان بتك على جائزة «التميز في قيادة الأعمال» إلى جانب جائزة «رضا الضيوف» في الحفل الذي أقيم في فندق برج العرب جميرا في دبي.