بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت، استضاف مركز سلطان «أسبوع المأكولات الهولندية الصحية» والذي انطلقت فعالياته في 15 فبراير واستمرت الى 20 منه في فرع مركز سلطان الكائن في سوق شرق.

وانطلقت فعاليات الأسبوع التي تهدف إلى عرض وإبراز المنتجات الهولندية، تحت رعاية السفير الهولندي في الكويت فرانس بوتايت وبحضور المدير التجاري مكرم ملاعب ومدير العمليات عاطف الحلبي، بالإضافة الى حشد من فريق الإدارة في مركز سلطان، وشركائه والموردين وأفراد من المجتمع الكويتي.

وتلا حفل التدشين جولة على المنتجات الهولندية في مركز سلطان، حيث عمل خلالها ملاعب على عرض مجموعة واسعة منها متوافرة حصريا في مركز سلطان، وتذوق الحضور خلال الجولة العديد من المنتجات الهولندية التي تم عرضها في أماكن مختلفة في الفرع.

الى ذلك، تضمن حفل الافتتاح أيضا عرضا حيا للطبخ من قبل الشيف الهولندي المشهور ادغار بوهرز الذي أدهش الحضور بمهاراته وخبراته في شواء لحم العجل الهولندي وطهي كم متنوع من الأسماك والخضراوات الى حد الكمال.

وعبر الحضور ممن تذوقوا عينات الطبخ الهولندي عن إعجابهم وسعادتهم بعرض الطبخ الحي ومذاق أطباق المطبخ الهولندي اللذيذة والرائعة.

وفي خطابه للمناسبة، قال ملاعب: «اننا في مركز سلطان، نفخر بتنوع المنتجات الهولندية التي نستوردها حصريا الى الكويت.

وهي تشمل الفواكه، الخضراوات والمنتجات العضوية وغير العضوية، بالإضافة الى لحم العجل الهولندي أحد أكثر اللحوم الحمراء تفردا في العالم من نوعه عالميا لما يتمتع به من جودة المذاق. كما نقدم أيضا لعملائنا تشكيلة واسعة من الاجبان الهولندية وغيرها من المواد الغذائية والحلويات».

من جهته، تحدث السفير الهولندي في حفل الافتتاح حول أهمية المنتجات الطازجة والصحية، كما حذر من استهلاك الأطعمة السريعة والمصنعة التي يضاف اليها الكثير من الملح والسكر.

وقال: «يجب أن نعود الى الأصالة والمنتجات الصحية الغنية حتى نكافح السمنة ونروج لنمط حياة صحي وأيضا لكي نحيل طهي الطعام في مطابخ منازلنا الى متعة حقيقية»، وحول التعاون مع مركز سلطان قال: «ان الشراكة التي تجمع بين السفارة الهولندية في الكويت ومركز سلطان هي شراكة طبيعية بالاستناد الى مكانة مركز سلطان الريادية في الكويت في توفير المنتجات الطازجة والعضوية والترويج لنمط حياة صحي، ولا شك في أن المنتجات الهولندية سواء من أجبان، خضراوات أو لحوم تندرج تحت مظلة الحياة الصحية».