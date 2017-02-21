«زنيت» تستعرض بفخر هوية مجموعة من ساعات الطيار المبتكرة

أطلقت مجموعة Heritage ساعة Pilot Extra Special Chronograph، مع علبة برونزية فخمة، وتاج عريض محزز يسهل ضبطه، والأرقام كبيرة مضيئة في الظلام، وآلية El Primero عالية التردد: ساعة Pilot الجديدة من زنيت تستعرض بفخر هوية مجموعة من ساعات الطيار المبتكرة.

وتجسد ساعة الطيار الشهيرة في عام 2017، بتصميمها المميز، وأسلوبها المبتكر من خلال إصدار كرونوغراف، بقرصها الأسود المسفوع بالرمل، وحزامها من جلد النبوك المزيت باللون الكاكي، لتتخذ هذه الساعة مظهرا حديثا - قديم الطراز تحركه روح المغامرة، تماما كروح رواد الطيران الذين رافقتهم الدار منذ الأيام الأولى.

وبشكلها الفخم وطابعها المعتق، فإن ساعة Pilot Extra Special Chronograph الجديدة غنية بتراث الشجاعة العائد للأبطال المحلقين، هذا الكرونوغراف من الورثة الطبيعيين لأجهزة الطائرات التي طورتها زنيت في السنوات الأولى للملاحة الجوية، والمعروفة بدقتها ومتانتها ووضوحها الفائق.

ومن خلال العلبة البرونزية الرجولية، و«محرك» El Primero عالي التردد، والقرص الأسود الذي يحمل أرقاما عربية معبأة بمادة SLN، مضيئة باللون الأخضر، يتسم هذا الكرونوغراف بالقوة المميزة لساعات الطيارين الشهيرة هذه.

هيكل برونزي

صنعت العلبة الضخمة البالغ قطرها 45 مم والتي تؤطر مؤشرات كبيرة ومضيئة، تضمن سهولة استثنائية في القراءة، من البرونز، وهو عبارة عن سبيكة لامغناطيسية عالية المقاومة، تكتسب طابعا معتقا طبيعيا يضفي عليها لمسة فريدة من نوعها، كما زودت هذه العلبة الآسرة بتاج كبير مثبت ببراغ، وبأزرار ضاغطة محززة تسمح بضبط الساعة بسهولة حتى في حال ارتداء القفازات.

ويغطي القرص الأسود الجديد المسفوع بالرمل زجاج من كريستال الصفير المقبب، ويحمل الأرقام العربية الكبيرة المبتكرة، المصنوعة من كتل بيضاء من مادة Super-LumiNova® SLN C1 (تبعث ضوءا أخضر)، كما أن قرص الساعة المميز هذا مزود بعقارب نافرة ومضيئة، وهو يتضمن عدادين وحلقة دقائق في شكل سكة حديدية، أما نقشا «Montre d’Aéronef» و«Pilot» فيذكران بأن دار زنيت كانت من بين أول مصنعي أجهزة قياس الارتفاعات وساعات قمرة القيادة في بدايات حركة الطيران العسكري والمدني.

آلية مذهلة

في قلب العلبة المقاومة للماء حتى عمق 100 متر، ينشط «المحرك» المعروف بدقته المتميزة: معايرة El Primero 4069. حركة الكرونوغراف هذه، عالية التردد والمزودة بعجلة عمودية، تنتمي إلى مجموعة الكرونوغرافات الأدق في العالم، التي طورتها زنيت وأطلقتها في عام 1969، ويبلغ تردد هذه المعايرة 5 هيرتز، بحيث تسمح بقياس الفترات الزمنية القصيرة بدقة تصل إلى عشر الثانية، وهي تحرك عقربي الساعات والدقائق المركزيين، وعقرب الثواني الصغير، ووظيفة الكرونوغراف، كما تؤمن احتياطي طاقة لمدة 50 ساعة.

وفي إشارة إلى أصول الساعة المرتبطة بعالم الملاحة الجوية، يحمل ظهر العلبة المصنوع من التيتانيوم الصلب رسم الطائرة التي عبر فيها لويس بليريو بحر المانش في عام 1909، وكان يلبس ساعة زنيت حول معصمه، بالإضافة إلى نقش شعار عدادات الطائرات من صنع زنيت، وكذلك رسم مستوحى من هيكل طائرة الطيار الفرنسي الأسطوري، تجدر الإشارة أخيرا إلى أن ساعة Pilot Extra Special، المصنعة من أجل استكشاف الآفاق البعيدة، مزودة بحزام من جلد النبوك المزيت باللون الكاكي مع درزات باللون البيج وبطانة واقية من المطاط، مثبت حول المعصم بمشبك مسماري من التيتانيوم.