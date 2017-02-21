البوتيك وجهة جديدة ومفضلة لعشاق الموضة والإكسسوارات الفاخرة

أعلنت «اليسرة فاشن» التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأزياء إقليميا، عن افتتاح بوتيك ساكوشيه والذي يضم تشكيلة حصرية من الاكسسوارات والمجوهرات المصممة من قبل أشهر العلامات العالمية.

وتم إطلاق البوتيك رسميا في 20 فبراير في ذا جيت مول ليحتضن مجموعة استثنائية من الاكسسوارات الفاخرة التي ترضي الأذواق الرفيعة للسيدات اللاتي يطمحن الى الحصول على إطلالة خلابة، كما تتوافر أيضا تشكيلة اكسسوارات للرجال ومن ضمنها حقائب ومحافظ جلدية.

ومع اندماج الفن الراقي، الأناقة اللامتناهية، والتصاميم العصرية سيقدم ساكوشيه تشكيلة مميزة من الجلود والاكسسوارات كحقائب اليد، المحافظ، والنظارات الشمسية التي تطرحها أفخم العلامات التجارية العالمية مثل DKNY، كافالي كلاس، فيرساتشي جينز، ايجنر وغيرها.

كما سيتم عرض مجموعة تصاميم حقائب Moni & J في بوتيك ساكوشيه إلى جانب بعض العلامات الحصرية المتواجدة في الكويت مثل The Cambridge Satchel، John Richmond، وVanDerWaals، حيث يقدم الأخير تصاميم فريدة لحقائب يد تستخدم تقنية تكنولوجية مبتكرة متمثلة بتغيير لون الحقيبة لتناسب لون الملابس بالإضافة إلى إشعار السيدة عند تلقي مكالمة.

ويعتبر بوتيك ساكوشيه الوجهة الجديدة والمفضلة لعشاق الموضة والاكسسوارات الفاخرة حيث يقدم تشكيلة كبيرة من الماركات العالمية بأسعار مناسبة وتنافسية مقارنة بغيره من المحلات من خلال مستوى عال من الخدمة للعملاء.

كما تتوافر أيضا خدمة الحفر على الاكسسوارات لمنحها طابعا شخصيا.

ويعتبر بوتيك ساكوشيه أحدث إضافة إلى محفظة «اليسرة فاشن» التي تتبع نهجا مبرمجا ومدروسا للتوسع مستقبلا مع إطلاق 15 محلا جديدا في الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر خلال السنوات الخمس المقبلة.