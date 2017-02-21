أطلقت «وليامز سونوما»، الشركة الرائدة في المنتجات الغذائية الفاخرة والأدوات المنزلية ذات الجودة العالية، مجموعتها الجديدة لربيع 2017 من الأدوات والأواني وإكسسوارات المطبخ التي تجعل من مهمة الطبخ أكثر متعة وسهولة.

استمتع بتناول وجبات الطعام على طاولة Mercer العصرية والمستوحاة من الثلاثينيات والتي تمتاز بقاعدتها المعدنية الصلبة واللوح الزجاجي السميك والمستقيم الحواف وتصميمها الجميل، ما يجعلها الخيار الأمثل لأي منزل، فهي متوافرة بأحجام مختلفة لتناسب أي مساحة، مع خيار الطاولة ذات الحجم المتوسط التي يمكن طيها واستخدامها كمكتب.

وعندما يحين وقت تناول الطعام، يمكنك الاستمتاع بلمسة من الفن الياباني الشرقي مع أواني Japanese Garden المصنوعة من السيراميك والمزينة بطبعات مستوحاة من الطبيعة ومرسومة يدويا وبحرفية عالية جدا.

الآن لم يعد من داع للاحتفال في المناسبات الخاصة فحسب، بل بكل وجبة من وجباتك اليومية مع هذه الأطباق المزخرفة الصغيرة والمصنوعة من البورسلان والمزينة باللونين الأزرق والأبيض لتكشف عن انعكاس مميز لعبق التراث العريق من جهة ونفحات موسم الربيع المنعشة والجميلة من جهة أخرى.

ولا تنس أن تتأكد من أن كل ركن من أركان منزلك تتواجد فيه طاولة Isadora الجانبية والمصممة ليتم استخدامها في كل زاوية.

فعلى الرغم من أنها تبدو بسيطة في تصميمها الفني للوهلة الأولى، إلا أن كل جزء من هذه الطاولة تم تصميمه بشكل مدروس ليلفت الأنظار.

فطبقتها العلوية تكسوها قشرة من خشب الكافور المدخن ذي الملمس المبرغل والفائق اللمعان لمظهر أكثر فخامة، كما تتميز الطاولة أيضا بالقضبان المطلية بالنيكل على طول حافة الطاولة الداخلية.

إن هذا التصميم المدمج والمتميز سيوفر نماذج وأنماطا متغايرة في كل مرة يتم فيها تحريك الطاولة.

وما أن يصبح الطقس جميلا خلال فصل الربيع، فما من شيء أجمل من أن تتخيل نفسك نائما على فراش يعود تصميمه إلى القرن التاسع عشر مع سرير Modern Sleigh.

هذا السرير يجمع بين المتانة وجودة التصنيع والتصميم المعاصر الجميل، حيث يمتاز بعلو رأس السرير المرتفع والمنحني قليلا ومسند الأرجل المبروم نصفيا واللذان تمت صناعتهما يدويا وبحرفية عالية من الخشب الماهوجني الصلب والكافور المدخن مع لمسات وإضافات جمالية من النيكل المصقول.

هذا، وتوفر «وليامز سونوما» أعلى مستويات الخدمة للزبائن، ويحرص موظفو المحل على تقديم الاستشارة المثلى لهم وعرض كل المعلومات الخاصة بالمنتجات التي تشمل أدوات المطبخ وأواني الطهو وأدوات المائدة والأواني الزجاجية ومستلزمات الطعام.

ويحظى زبائن «وليامز سونوما» بفرصة استكشاف عالم جديد من الأدوات المنزلية المخصصة للمطبخ، إلى جانب التعرف على فنون الطهو وإعداد أشهى الأطباق لمائدة طعام رائعة وشهية.