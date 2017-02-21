أعلنت شهاليل لأدوات الأطفال وألعاب الحدائق الموزع المعتمد للعلامة التجارية (شعار Step2) العالمية عن تنزيلاتها السنوية، وذلك تزامنا مع احتفاليات ديرتنا الغالية بالأعياد الوطنية، وقد استعدت الشركة لهذه المناسبة بتوفير تشكيلة كبيرة من أدوات وألعاب الأطفال وألعاب الحدائق والنطاطيات على اختلاف أنواعها وأحجامها.

هذا وتستمر التنزيلات حسب الترخيص الرسمي من وزارة التجارة إلى نهاية الشهر الجاري وتدعو الشركة عملاءها الكرام للاستفادة من هذه الفرصة، عسى الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلدنا من كل شر ومكروه.