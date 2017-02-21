بالتزامن مع مشاركته الفعالة بفرحة الاحتفالات الوطنية، دشن بنك الكويت الدولي حملة «#نحبها_نرفع_علمها» وذلك في إطار حرصه على التفاعل مع الجماهير بفاعلية خلال هذه الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 56 ويوم التحرير الـ 26 للكويت.

كما تتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات والمبادرات التي يأتي أبرزها برعاية الدولي الرئيسية لمهرجان الفارسي للطائرات الورقية 2017، الذي عقد خلال الفترة ما بين 23 و26 فبراير في منطقة بنيدر.

حيث يأتي هذا المهرجان بنسخته الـ 15 والذي يقام سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير، ويتضمن العديد من الفقرات والنشاطات التي صممت لتناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى العروض الفنية والترفيهية في الهواء الطلق، وعروض الطائرات الورقية بمشاركة 23 ضيفا من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، نواف ناجيا، قائلا: «يحرص الدولي على المشاركة في المهرجانات والأنشطة الوطنية التي من شأنها تقوية الروابط الوطنية والمجتمعية بين أبناء الشعب الكويتي.

وتأتي أبرز فعاليات البنك من خلال رعاية مهرجان الفارسي للطائرات الورقية المدرج ضمن أجندة المهرجانات العالمية بعد النجاح الكبير الذي حققه في السنوات السابقة، حيث انه بات يعتبر من أبرز الفعاليات التي تحتفل بأعياد الكويت الوطنية والتي ينتظرها الجمهور الكويتي بفارغ الصبر في كل عام، داعيا الجمهور للمشاركة وحضور المهرجان والاستمتاع بالفعاليات والفقرات التي صممت لتناسب جميع الأعمار».

يذكر أن بنك الكويت الدولي لطالما افتخر بدوره كمؤسسة مالية وطنية رائدة، ويسعى دائما إلى دعم المبادرات الشبابية والفعاليات المجتمعية والأعمال الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تقديمه كل ما يساهم في إنجاحها من دعم مادي ومعنوي بهدف تدعيم عملية التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية في البلاد.